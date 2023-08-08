占地5千坪！板橋放送所變身傳奇文創園區　4大場館年推百場展演

▲新北板橋放送所變身為「CLT傳奇放送科藝文創園區」正式開園，圖片為親子劇場。（圖／陳伯瑋攝／當代傳奇劇場提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市定古蹟「板橋放送所」大變身！由新北市文化局移交、當代傳奇文化藝術基金會經營，今（8）日宣告「CLT傳奇放送科藝文創園區」正式開園，園區占地五千坪，內有四大場館，預計一年帶來上百場展演，距離捷運板橋站、府中站步行10分鐘內。

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▲當代傳奇劇場總監吳興國、執行長林秀偉、新北市副市長朱惕之等今日共同揭幕。（圖／陳伯瑋攝／當代傳奇劇場提供）



當代傳奇劇場總監吳興國、執行長林秀偉、新北市副市長朱惕之等今日共同揭幕。林秀偉表示，建構板橋放送所，是他和吳興國一生中最大的願望，也是為下一代付出的貢獻，一直盼望文創園區可以由藝文團隊經營，成為具有藝術內容品牌特色的園區，提供民眾一個處處有文化、天天有藝術，吃喝玩賞一次滿足的心靈美學園地。

園區最早建於1930年，由日本建築師栗山俊一設計，為日治時代廣播電台發送站，如今華麗轉身，成為科技結合藝術的文創新天地，為了將沉寂已久的古蹟進行大翻身，吳興國與林秀偉自去年與新北文化局簽約後，也在短時間內四處奔走募款，除了四個場館8千萬元的基本建設，還有電力等遠遠超出預期經費。

▲園區未來預計每年將推出上百場展演。（圖／陳伯瑋攝／當代傳奇劇場提供）



園區占地5千坪，四大場館包括「傳奇光影沉浸劇場」、「太古踏舞蹈劇場」、「親子科藝融合展演館」、「板橋故事屋」，預計每年將推出上百場展演，融合表演藝術與科技，透過不同藝術類型的跨界、試驗與結合，為藝術工作者打造築夢舞台。

▲「傳奇放送．開幕季」將於8月8日～9月24日展開。（圖／陳伯瑋攝／當代傳奇劇場提供）

「傳奇放送．開幕季」將於8月8日～9月24日展開，首先登場《傳奇戲樓》，將古蹟化身為傳統戲樓，體驗古代一邊看戲、喝茶、嗑瓜子的風雅饗宴，劇中角色如楊貴妃、林沖等，更將與觀眾近身演出，為大家帶來前所未有的沉浸體驗。

還有專為親子設計的《戲說西遊．親子闖關大挑戰》活動、一秒進入大自然體驗《森林舞宴》；板橋故事屋也特別設置《栗山俊一．古蹟故事展》，一探放送所、板橋地區歷史，也能體驗廣播互動裝置、唱盤牆，回味1930年以來台灣的聲音與文化記憶。

9月登場的《八仙變數》由興傳奇青年劇場演員與新加坡9年劇場，帶來有別以往的現代劇場演出，「CLT傳奇放送科藝文創園區」期望一系列精彩活動，迎接民眾前去賞玩體驗。

▲「CLT傳奇放送科藝文創園區」正式開園，圖為板橋故事屋。（圖／新北市文化局）