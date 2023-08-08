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北捷站牌「新增韓文標示」！　前員工再曝：中正紀念堂站藏巧思

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲搭捷運是許多台北人的日常。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

北捷路線四通八達，是雙北市民最仰賴的運輸工具，也是許多觀光客到台北旅遊，首選的交通工具，不僅可以直達台北市中心，還可以玩新北市，就有網友發現，北捷的月台站牌除了有中文、英文，還多了日文跟韓文，讓他又驚又喜，大讚北捷越來越進步，還釣出前員工透露，中正紀念堂站藏有小巧思。

原PO在Dcard上發文，「北捷是不是台灣最頂的交通運輸」，下班搭捷運回淡水時，在等車的時候抬頭一看，民權西路站的月台有了新標示，「太酷了吧！現在不只有英文，還有日文和韓文，不確定是不是只有觀光客多的站，或是轉乘站有」。

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不僅如此，原PO提到，北捷的服務也越來越進步，有次乘客在車廂打翻飲料，用對講機通報後，北捷清潔人員直接一條龍服務，「接下來四、五個車站都有不同的清潔人員輪流上來清掃」，先是擦乾飲料、拖地再擦乾地板，地板馬上就乾了，超有效率。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲站牌多了韓文標示。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友大讚北捷真的超方便，「北捷真的讓台北人有藉口不考駕照」、「效率跟環境保持水準之上，坐起來就爽」、「總是會在一些小地方發現一些小巧思，或是無意間感受到服務好的感覺」、「北捷讓台北人都不用騎機車，去哪都方便」、「台灣的捷運清潔真的是優，其他國家的除了日本都很髒」。

有網友透露，「北捷前實習生路過，真的超喜歡我們公司的啦，不知道大家有沒有發現，中正紀念堂的紅線跟綠線轉乘時，列車會同時抵達，而且就在對面，走過去一定搭得到，這是設計過的」；還有人提到，「中正紀念堂的那三角站跟西門都有這樣！超讚的設計，而且對向轉乘也有設計過，分為離開市區跟進入市區」。

事實上，為了提升觀光服務，台北捷運公司今年6月表示，將在捷運台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等15個車站，新增列車到站「韓語」廣播。

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