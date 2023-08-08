怕沒人顧店！20歲超商女店員險昏厥拒送醫　暖警幫「代班」才安心

▲員警協助幫忙代班看店後，陳姓女店員才肯搭上救護車就醫。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

台中北屯區東山路一家超商的20歲陳姓女店員，日前被顧客發現臉色慘白，幾乎要昏厥，趕緊協助報警，但由於一時聯繫不上店長，不論員警怎麼勸，責任心重的陳女就是不肯就醫，員警只好自告奮勇承諾幫她顧店，陳女才安心搭上救護車。

據了解，陳女5日凌晨2時許值大夜班時，突然身體不舒服，不僅臉色發白、狂冒冷汗，還差點站不穩。因幫顧客結帳時頻頻出錯，引起一位男顧客關心，這才發現她表情痛苦不堪，協助打電話聯繫超商店長未成，於是趕緊報警求助。

台中市第五分局東山派出所獲報抵達現場後，發現陳女已經快要昏厥，趴在櫃台上全身癱軟，見狀趕緊通知救護車到場。然而，陳女因店內沒有其他店員可代班，又連繫不上店長，不敢擅自離開工作崗位，怎麼樣都不願意去醫院。

最後員警只好向陳女承諾會先幫忙代班顧店，直到其他店員來接手，陳女這才安心搭上救護車就醫。而事後終於聯繫到店長，店長到班時，頻頻對員警協助表示感謝。

警方建議，工作有責任感值得嘉許，但若身體不舒服，還是向雇主請假就醫，以確保自己的安全。身體不適時若身旁無人協助，可撥打110或119求助，以避免憾事發生。

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