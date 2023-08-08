寒暑假真的變長！台北大學申請「上課16周」教育部准了

▲台北大學跟進台大系統申請「上課16周」。（圖／資料照）

文／中央社

為了與國際接軌，繼台大系統3校後，台北大學也向教育部申請1學期上課16周，並獲教育部同意，預計113學年（明年8月）正式實施。

台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台灣大學系統規劃推動1學期上課16周，台大、台師大已於111學年率先實施，台科大預計112學年正式實施。台北大學今年也向教育部申請1學期上課16周，新學年的行事曆也獲得教育部同意。

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台北大學校方7日透過文字說明，世界各主要大學每學期上課均低於18周，縮短學期時間能與國外學制接軌，與國外大學較易配合，可促進國際合作，且能彈性運用暑期，有利於教師移地研究，方便學生出國交流或實習。

參考台大系統作法後，台北大學校方也研擬彈性調整學期周數，在教師授課滿18小時為1學分的原則下，規劃課程於16周內完成。

台北大學校方提到，事先已透過多次問卷調查蒐集師生意見，為因應疫情變化，自110學年起先試行「16+2周彈性授課」，學生、教師的支持度分別為68%、87%；111學年再透過調查詢問是否支持正式實施1學期16周，學生支持度上升到78%，教師更高達90%。

台北大學校方表示，蒐集意見後提案至行政會議討論實施1學期16周，修訂法規過程也依程序提案至教務會議及校務會議審議，會中均有學生代表出席；由於教育部7月下旬才通過備查，因此112學年仍沿用「16+2周彈性授課」，113學年（明年8月）正式實施1學期16周。

教育部提到，大學如因應疫情、辦學特色或發展目標，有調整每學期授課周數的需求，因學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。