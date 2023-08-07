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杜蘇芮颱風造成安平防風林斷枝、落葉　以自然生態工法處理

▲行政院農業部林管處，對杜芮蘇颱風造成台南市安平區金城里、漁光里內的防風林的斷枝、落葉等處理，目前已委託廠商，將這些以攪拌機攪成碎片並噴至防風林區內，讓這些碎片回歸大自然成為「堆肥」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政院農業部林管處，對杜蘇芮颱風造成台南市安平區金城里、漁光里內的防風林的斷枝、落葉等處理，目前已委託廠商，將這些以攪拌機攪成碎片並噴至防風林區內，讓這些碎片回歸大自然成為「堆肥」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院農業部林管處，對杜蘇芮颱風造成台南市安平區金城里、漁光里內的防風林的斷枝、落葉等處理，目前已委託廠商，將這些以攪拌機攪成碎片並噴至防風林區內，讓這些碎片回歸大自然成為「堆肥」，屬於自然生態工法。

▲行政院農業部林管處，對杜芮蘇颱風造成台南市安平區金城里、漁光里內的防風林的斷枝、落葉等處理，目前已委託廠商，將這些以攪拌機攪成碎片並噴至防風林區內，讓這些碎片回歸大自然成為「堆肥」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最近安平區的登革熱破零，有位在安平區外工作被感染，回到家傳染給家人，造成安平區目前有2位個案，對此，安平區長蕭泰華相當謹慎，召開全區的防範會議，邀請各里里長及相關單位參加，會中金城里長歐明仁、漁光里長林寧峰提及里內的防風林被杜蘇芮颱風侵襲後，樹幹、樹枝等被風掃斷掉落在道路上影響車輛通行，他們均發動志工將斷枝移到路旁讓道路淨空，希望林務局人員能協助將這些移走，避免孳生蚊蟲。

歐明仁與林寧峰倆位里長，對於這次登革熱疫情也相當重視，也利用5、6日的假日也至防風林巡視，了解這些斷枝葉處理的如何，發現林務局委託廠商，將這些以攪拌機攪成碎片並噴至防風林區內。

被委託的廖姓廠商說，此做法是屬「生態生態工法」，碎片最遠可噴15公尺進入防風林內，除可當肥料外，也可因碎片的覆蓋，避免雜草叢生，這些碎片經過3年後就自然回歸在土壤內，也可避免將斷枝葉送到環保局的焚化爐燃燒造成焚化爐的負擔。廠商說預計一周內，會將金城與漁光兩里的斷枝葉清除掉。

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關鍵字：

杜蘇芮颱風斷枝落葉生態工法

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