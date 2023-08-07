韓國童軍露營「北市學生3確診30蚊蟲咬傷」　教育局：明撤離營區

▲世界童軍大會在南韓登場，場地受酷暑、蚊蟲肆虐，接連傳出學童不適。（圖／翻攝自Facebook／中華民國童軍）

記者楊惠琪／台北報導

正在南韓登場的「世界童軍大會」，全球有4萬多名孩童參加，台灣有1613位童軍參與，參加人數歷年最多，連日傳出因極端高溫導致中暑、蚊蟲叮咬送醫，營區甚至爆出疑似新冠確診案例。北市和新北市共有500多名親師生參與，其中北市有3名學生確診、30多人遭蚊蟲咬傷。經台灣總團部與韓方協調後，台灣學童今（7日）結束國際交流活動後，明（8日）起後撤至其他營區。

北市教育局學務校安室主任黃國忠表示，北市共400位童軍與教師、家長參加這次露營活動，活動期間陸續有30位童軍被蚊蟲咬傷，有1名童軍中暑、1名臉部曬傷，另有3位童軍自行篩檢確診，目前戴口罩在營區隔離休息中，狀況並不嚴重。他並指出，今年除了400位親師生外，還有近200位服務員參與，因此4名未成年童軍隊員會有1名家長或師長陪同，照護人力充足。

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黃國忠說，今天中午中華民國童軍總會與韓方協調後，決定各國國際交流活動只到今天，明起移動更換較安全的營地，受限營地分散，原訂9、10日的童軍交流活動改各自舉行，11日晚上回到首爾市區參加閉幕典禮，預計8月12日後北市學童陸續返台。

新北市教育局表示，北市共有3分團約146師生參與，有少部分學生被蚊蟲叮咬、輕微中暑狀況，活動期間，分團反映希望增加飲用水、冷氣車等各項需求，教育局已持續請童軍總會向主辦大會反映、爭取，教育局也會持續關注參與學生狀況，請各團做好驅蟲、防曬及安全措施。

新北教育局指出，因連日高溫及颱風可能於10至11日侵襲等因素，童軍總會考量學生安全，已經提出撤離要求，各分團將配合童軍總會相關緊急應變，因應颱風先撤至其他場地，預計13日返台。

教育部政務次長林明裕今表示，韓國營地條件與學童適應有落差，學童適應情形不一，有些團員想提早返台，中華民國童軍總會已正式向大會請求撤離，後續也會協助離營的相關復原作業，會確保學童安全無虞。