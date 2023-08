美加州消防直升機「空中碰撞」墜毀　撲滅野火途中釀3死

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州南部市鎮卡巴藏(Cabazon)於當地時間6日下午發生墜機事故,一架消防直升機在試圖撲滅森林大火時,疑似在空中發生物體碰撞而墜毀。據當地媒體的最新消息,已有3人不幸喪命。

▲美國加州一架消防直升機墜毀,據信已導致3人喪生。圖為加州南部「兔子山野火」(Rabbit Fire)災情。(示意圖/路透)

根據美媒CBS報導,加州河濱郡(Riverside County)卡巴藏附近的10號高速公路,一架消防直升機在當地7日下午5時左右發生碰撞墜毀,當時消防員們正在奮力撲滅一場延燒20英畝(約2萬4400坪)的野火。但另一家美媒ABC則表示野火面積約3英畝(約3670坪)。

官員初步消息指出,事故造成一人或多人死亡,但目前尚未正式公布關於直升機上載有幾人、受傷情況或是否有人倖存等相關細節。然而,BNOnews引述加州洛杉磯KFI電台報導表示,有3人在墜機事故中不幸死亡。

據CBS電視新聞畫面可見,至少3輛消防車與1輛救護車已部署至墜機地點,且周邊地面呈現大片焦黑,尚不確定這是由於直升機墜機燒毀或是原先燃燒中的野火所導致,當局仍在進行調查。

