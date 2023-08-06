提分手遭男友「菜刀捅50下」砍死　女占卜師最後訊息哭喊：你瘋了

▲ 大衛被判處終身監禁。（圖／翻攝自Metropolitan Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦2年前發生一起恐怖事件，一名女子向男友提分手後，男友開始懷疑她出軌，最後竟失控持菜刀狂砍50刀將她殺害，而她生前最後的語音訊息也錄下她面對發狂的男友時無助的哭喊。

根據《鏡報》，30歲靈媒、塔羅牌占卜師安潔雅（Andreia Guilherme）2020年12月11日晚間在家中遭38歲男友大衛（David Xavier）砍殺，遇害前曾向親友發出一連串求救訊息，稱大衛用刀指著她，並以語音訊息錄下她與大衛對峙的過程，可聽見她向對方大喊，「你不正常！你瘋了！竟然拿刀追我！你真噁心！瘋了！噁心！我恨你！」

發出這則語音訊息的2分19秒內，安潔雅就遭大衛狂砍50多刀。大衛犯案後打電話給住在附近的姊姊（妹妹），告訴她安潔雅已經死亡。姊姊和姊夫趕到時便看見，安潔雅倒在臥室地板上，而大衛手上還緊握著血淋淋的菜刀，並向他們聲稱，「她捅我，所以我也捅她」，還指責安潔雅背叛他。急救人員到場後宣布安潔雅當場死亡。

檢方說明，當天安潔雅向大衛提分手，沒想到大衛愈來愈憤怒，甚至怒罵安潔雅周旋在好幾個男人之間。他在安潔雅全身造成50多處刺傷，部分力道大到傷及內臟，還在肋骨及軟骨上留下刀痕。

大衛1日謀殺罪名成立，4日被判處終身監禁，至少須服刑18年。偵緝總督察韋伯（Matt Webb）指出，由於他不願認罪，死者家屬被迫在審判中回憶收到安潔雅最後訊息的痛苦夜晚，也認同大衛應終身在獄中度過，「雖然不能讓安潔雅回來，但我真心希望判決結果能為家屬帶來一些安慰。」