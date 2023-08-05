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2024前哨站！北斗「章魚里」開票神準　顏宏霖當選鎮長

▲彰化北斗鎮長競爭激烈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲無黨籍候選人顏宏霖當選北斗鎮長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

被政壇視為2024總統大選前哨戰，北斗鎮長補選今天舉行，在30個投開票所進行投票，5名候選人中呈現三腳督局面，競爭激烈， 3度參選鎮長失利的顏宏霖，這次受到郭台銘、柯文哲、議長謝典林、北斗鎮代會主席的支持，以5697票當選鎮長，而歷年來有章魚里之稱的中寮里總得票數也領先其他候選人。

此次北斗鎮長補選，有選民27,105人投票，原本預期投票率將會超出5成，但因下雨，投票率47.92%，開票結果1號洪参民287票、2號江熊一楓2523票、3號楊麗香得票4266票、4號顏宏霖5697票、5號林政興得票90票。

▲彰化北斗鎮長競爭激烈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化北斗鎮中寮里3投開票所皆以顏宏霖勝出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在北斗鎮「中寮里」投開票所，歷年大選都能精準預測得票結果，被地方稱為「章魚里」，當3個投開票所顏宏霖共開出637票，領先其他候選人，地方人紛紛猜測，這次應該是顏當選鎮長機率相當高，與全鎮開票結果也不謀而合。

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

前鎮長楊麗香得知自己票數，第一時間自行宣布敗選，除了恭喜顏宏霖當選，同時表示，這次補選是民主風範的展現，這個結果都是好的，此次只有1個月時間當然比較不足，辛苦當然也是難免的，更感謝的是鄉親及團隊的支持跟力挺，希望顏鎮長能多為鄉親爭取硬體建設及社會福利。而顏宏霖也強調將與鎮民站在一起，為地方努力，縣選委會也將於8月9日召開委員會後，頒布當選證書等事宜。

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關鍵字：

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