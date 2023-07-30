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快訊／巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」　至少40死130傷

▲▼巴基斯坦西北部驚傳炸彈攻擊 至少39死123傷。（圖／翻攝自推特）

▲巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」，至少40死130傷。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

巴基斯坦激進伊斯蘭政黨30日在該國西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）舉辦政治集會時，遭到炸彈攻擊，至少造成40人死亡、130多人受傷，警方正在調查爆炸原因。

根據路透社報導，開伯爾-普什圖省警官納西爾（Nazir Khan）表示，爆炸發生在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮（Khar），當時伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F）正在舉辦集會活動。

當地一名官員說，伊斯蘭神學者協會一名高級領袖原定要在集會上發表演講，不過在抵達前就發生了爆炸事故，該領袖應該是兇手的主要目標。爆炸造成至少40人死亡、130多人受傷，Khar周遭醫院已進入緊急狀態，正在全力搶救傷者。

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