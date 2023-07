快訊／巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」　至少40死130傷

▲巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」,至少40死130傷。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

巴基斯坦激進伊斯蘭政黨30日在該國西北部開伯爾-普什圖省(Khyber Pakhtunkhwa)舉辦政治集會時,遭到炸彈攻擊,至少造成40人死亡、130多人受傷,警方正在調查爆炸原因。

根據路透社報導,開伯爾-普什圖省警官納西爾(Nazir Khan)表示,爆炸發生在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮(Khar),當時伊斯蘭神學者協會(Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F)正在舉辦集會活動。

當地一名官員說,伊斯蘭神學者協會一名高級領袖原定要在集會上發表演講,不過在抵達前就發生了爆炸事故,該領袖應該是兇手的主要目標。爆炸造成至少40人死亡、130多人受傷,Khar周遭醫院已進入緊急狀態,正在全力搶救傷者。

#BREAKING: Over 20 killed and 150 injured in a suicide blast targeting Workers Convention of Jamiat Ulema-e-Islam in Khar of Bajaur District or Khyber Pakhtunkhwa. More details are awaited. Rescue ops underway.

pic.twitter.com/jQ5B1yTEaY