台中七期豪宅驚傳命案　當天要退租...男18樓墜樓頭身分離慘死

▲台中市七期一處大樓上月底傳出墜樓命案。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市七期一處大樓上月31日傳出墜樓命案，1名陳姓男子不明原因從18樓墜樓，掉落至車道，巨大衝擊力造成頭、身體分離，嚇壞大樓住戶。警方調查，當天是陳男退租日，室友曾聽陳男有債務糾紛，但未獲證實，檢方相驗後家屬對死因無意見，將遺體發還家屬處理後事。

警方表示，7月31日傍晚5時許獲報，台灣大道三段一處大樓有男子墜樓，經救護人員到場發現男子頭、身分離，明顯死亡，未送醫。

據查，死者陳姓男子（23歲）是雲林人，半年前與3名友人承租該大樓18樓，4人協議7月31日退租，近日陸續搬離，案發當日僅剩陳男還在屋內，不過陳男在當日還聯繫朋友、家人接送。

鑑識人員前往租屋處蒐證，無打鬥痕跡、也無遺書，但在陽台發現有陳男指紋、腳印等相關跡證，判斷是陳男墜樓身亡。

警方通知同住的3名室友到案說明，室友稱曾聽聞陳男有債務糾紛，但不清楚細節，是真是假無從得知。檢察官率法醫相驗，認陳男係墜樓而亡，家屬對死因沒有意見，後續發還遺體交由家屬處理後事。

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