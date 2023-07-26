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頂新和德邀弱勢兒觀賽圓夢　小小啦啦隊幫味全龍加油

▲▼公益,頂新和德,味全龍。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲課輔班和志工孩子們為味全龍加油。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

許多課輔班的弱勢學童在生命歷程中缺乏陪伴，也較缺乏多元的課後活動。昨（25）晚的天母球場很熱鬧，有群來自新北市中和明穗教會課輔班的孩子在頂新和德文教基會的邀請下，首次踏入職棒球場觀賞味全龍和富邦悍將的精采對決，一圓他們的職棒初體驗。

國小四年級的雙胞胎姊妹阿菁、阿華開心說：「很開心第一次去球場，覺得很好玩，感謝基金會哥哥姊姊讓我們有機會進到球場來。」

▲▼公益,頂新和德,味全龍。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍吉祥物威弟與小朋友同樂。

28位小朋友在老師和志工的陪伴下踏入職業級球場，在興奮的表情背後卻藏著孤獨和屬於自己的故事，目前在明穗教會就讀的課輔班孩子有90%來自經濟弱勢家庭，86%有情緒障礙或發展遲緩，有些還在定期就醫服藥改善中；單親爸媽或隔代教養情況普遍，家長忙於工作無暇照顧，也難有心力再提供更多教育資源。

▲▼公益,頂新和德,味全龍。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲課輔班同學接到界外球全場為他祝賀。

頂新和德文教基金會在輾轉得知後，特別透過「接棒未來」棒球公益計畫邀請課輔班學童到場觀賽，基金會執行長蕭巧怡表示，讓孩子看到心目中的職棒球星、還有球員持續奮鬥的表現，希望帶給他們勇於追求夢想的精神。當天基金會也安排味全龍棒球隊吉祥物威弟和孩子們互動同樂，現場歡笑聲不斷。

明穗教會牧師陳瑩真說，對孩子來說這不只是一場球賽，場上永不放棄的運動家精神正是孩子們品格鍛鍊的最佳示範，感謝基金會的貼心安排。觀賽前幾天，教會老師還特地進行棒球特訓，教導孩子熟悉棒球規則，以及味全龍的主場、球員相關知識，大家還一起開心地用舊扇子、彩帶製作加油道具。

▲▼公益,頂新和德,味全龍。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲課輔班和志工孩子們自製加油道具。

為了提升青少年對棒球運動的認識和興趣，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫近年邀請超過兩萬五千人次的社區和基層棒球隊員，一睹職業級球員的精湛技術和風采，熱情力挺台灣棒球發展！

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