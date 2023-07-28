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獎金付媽媽醫藥費　小小廚神爭氣拚亞軍

▲▼小小廚神,公益,頂新。（圖／社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會提供）

▲食公益小小廚神培育計畫推動。（圖／社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

五年級的阿哲開心地哭著說：「終於可以拿這筆獎金讓媽媽治病了」。原本應該是歡樂純真的童年，卻有一群偏鄉的孩子認真的揮舞鍋鏟，品味著酸甜苦辣的人生。近日12位來自雲林斗六、屏東中心崙部落、台東都歷部落、台南七股偏鄉課輔班的學童參加由愛希望兒童關懷發展協會舉辦的「小小廚神創意料理廚藝競賽」，其中阿哲以媽媽家鄉自豪的料理「越南涼拌木瓜絲」拿下高年級組亞軍，獎金的用途讓人動容。

▲▼小小廚神,公益,頂新。（圖／社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會提供）

▲小小廚神選手競賽前實作練習。

在頂新和德文教基金會「食公益」捐助計畫支持下，過去一年愛希望兒童關懷發展協會啟動「愛。惜食。小小廚神培育計畫」，有近30名弱勢學童參與餐飲課程，在48小時培育課程中，透過學習簡單的烹飪、準備餐食，希望提升偏鄉孩子生活能力，減輕對於照顧者的依賴。

阿哲和來自越南的媽媽相依為命，在郊區賣越南小吃維生，收入微薄，還好有政府中低收入戶補助，兩人還能勉強過日子。為了完成阿哲能幫忙分攤媽媽辛勞的願望，二年級時他在課輔班教導下學會用電鍋煮飯，三、四年級時已經會煎蛋、蒸蛋和炒菜。

▲▼小小廚神,公益,頂新。（圖／社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會提供）

▲小小廚神選手競賽前實作練習。

無奈疫情讓媽媽的小吃店關門，阿哲希望有天能夠幫媽媽重新開店，於是自薦報名參加小小廚師培訓班。今年七月阿哲媽媽因車禍頸部開刀，在家療養無法工作，於是阿哲擔任起照顧媽媽的角色，煮飯給自己和媽媽吃，他希望在廚藝競賽中拿到好成績，把獎金拿給媽媽付醫藥費。最後阿哲在比賽中端出自創「創意越南涼拌青木瓜」獲得高年級組亞軍，評審給予高度肯定，甚至稱讚可以開店做生意。

愛希望兒童關懷發展協會理事長蕭仕銘說，感謝「食公益計畫」的支持，讓孩子培養課外興趣，提升生活照顧技能，更進一步逐漸成長，轉為有能力照顧者。

▲▼小小廚神,公益,頂新。（圖／社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會提供）

▲選手進行料理製作。

頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行-食公益」計畫，歷年幫助累積超過60家次的公益團體，捐助金額超過3,200萬，受扶助對象達360萬人次，邀民眾一起行善做好事，愛心捐款支持愛希望兒童關懷發展協會https://reurl.cc/eDgK2W

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