指蓋彩繪「千里江山圖」　陸殘疾男「20年磨一劍」奪冠

▲南京殘疾潮男高巍奪冠，在指甲蓋彩繪「千里江山圖」。（圖／翻攝微博，同下）



實習記者高語璠／綜合報導

南京一名80後潮男美甲師高巍，近日在指甲蓋上畫出「千里江山圖」，在全國殘疾人職業技能大賽上獲得冠軍。高巍說，看到殘疾朋友因為學習這項技藝，找到了更好的就業方向，感到特別自豪，如果有更多人來學習，一定傾囊相授。

據《紫牛新聞》報導，高巍從事美甲行業已經20多年，在他30歲時，一次手術落下肢體殘疾，不能久坐，但他沒有放棄自己熱愛的美甲事業，二十年磨一劍，鑽研美甲技藝，還帶出許多優秀的學生。

高巍說，考量美甲做得好不好，維度有很多，不僅僅是大家平時都關注的顏色、圖案，還包括延長指甲的長度、弧度、指緣的貼合度等，這些也要做到和規定的標準分毫不差。還說，別看指甲蓋小小的，但在上面能夠發揮的創意特別多，並且任何一個步驟的偏差都會破壞整體的精緻度，「美」藏在很多細節裡。

高巍30歲那年，一次意外，讓處於事業發展上升期的他，迎來痛擊。他說，本來只是摔了一跤，忽然感覺腰部以下特別疼痛，去醫院檢查被查出有股骨頭壞死跡象，肌肉逐漸萎縮，為了阻止進一步惡化，只能進行髖關節置換手術。

髖關節置換手術讓高巍落下三級肢體殘疾，行走速度比常人慢一些，不能走遠路，也不能久坐。高巍說，這個適應的過程很辛苦，無論是心理上還是生理上，克服的壓力都挺大的，經過挺長一段適應期，才慢慢想開。

高巍認為，人家是十年磨一劍，他可能是二十年磨一劍，但他相信只要找到了自己的熱愛並且深潛下去，所有的經歷都會變得有意義。