嘉義東石死亡車禍！男噴飛車外慘死　好友悲曝：他老婆快生了

▲嘉義東石死亡車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義東石鄉一間大廟1日才發文預警，「要抓交替了」，提醒大家注意交通安全，沒想到2日深夜就發生一起死亡車禍！現場兩部轎車猛烈撞擊，其中一名蔡姓男子噴飛車外，緊急送醫搶救不治。據了解，死者蔡男的妻子懷有身孕，且下個月就要生產，沒想到蔡男卻遭逢意外，讓家屬悲痛不已。

先天宮1日在臉書發文說，「歲次癸卯年農曆六月十五日恭祝紀府千歲聖誕晉遶境巡營，回宮王爺降文指示七月將近山海會有（抓交替），提醒善信大德要小心注意出海作業或出外行走尤其路口要停，看，聽。」

不料，2日晚間10時許東石鄉就發生死亡車禍。初步了解，蔡男開車返家，沿縣道166西往東行駛，而張男則是載著妻子沿嘉7線北往南行駛，但行經路口時，兩車疑似都未減速，當場發生碰撞，蔡男噴飛車外沒了生命跡象，經緊急搶救仍宣告不治。

經查，張姓男子酒測值達0.52毫克，事後被依公共危險、過失致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

此外，死者蔡男的好友水上鄉代表會主席林家緯表示，蔡男家境清寒，再加上其孕妻下個月就即將生產，沒想到蔡男卻突然意外離世，讓親朋好友們悲慟不已，林家緯因此罩即好友捐款協助處理後事，希望好友能夠一路好走。