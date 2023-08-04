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社會 社會焦點 保障人權

怨前妻「非處女」！83歲翁自費出書狂爆她淫亂史　挨告下場出爐

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子在出版的自傳中提及前妻婚前發生多次性行為，遭到提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／新竹報導

曾任國營事業工程公司專案經理的83歲程姓男子，自費出書自傳並賣出19本，他卻在書中抱怨前妻「早已不是處女」、「出賣靈魂跟肉體給美商經理」，前妻暴怒提告。新竹地院依誹謗罪處拘役15日，得易科罰金。

判決指出，程男在2021年8月出版了他人生第一本自傳，內容分為4篇，包括家庭、婚姻、事業、以及願望，但在婚姻篇中，程男提及前妻「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟XX工專的男同學有同居經驗，後來又跟對方親哥哥又有發生關係」、「她結婚以前，已經不是處女的身分，不曉得已經跟多少人有了身體的接觸」。

前妻得知書中內容指她「閱人無數」氣炸，假使她的同學、朋友、親戚看到這種內容，他們做何感想？憤而報警提告。

檢方經調查後認定程男所述已違法，予以起訴；但審理時程男堅持否認妨害名譽，強調自己所寫的內容都是事實。

前妻出庭表示，程男書中寫著她婚前跟別人發生關係是「根本沒有的事情」，更願意生命發誓，怒轟此舉已經嚴重損害她的名譽。法官認為，程男出書暗示前妻私生活不檢點，足使閱讀人對前妻有負面評價，屬於侮辱言論無疑，審酌程男犯後否認犯行，因行為時為滿80歲以上之人，酌減其刑，依散布文字誹謗罪，處拘役15日，得易科罰金。

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