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社會 社會焦點 保障人權

白牌機車闖國3「還一路逆騎」　女駕駛嗆：你不要命別人還要！

▲機車騎上國道 。（圖／民眾提供攝）

▲機車騎上國道 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

1名騎士於2日中午，騎乘一般重型機車上國3屏東縣竹田路段，還逆向騎在中央分隔道與內側車道間，嚇壞汽車駕駛，紛紛閃避，就有女駕駛氣憤大罵「你不要命別人還要」，國道警察隊表示，當天獲報有出動兩台巡邏車攔截，經10多分鐘並未發現該機車，事後屏東警方也獲報該機車轉往台88，也前往攔截，但同樣未發現機車蹤影。

▲機車騎上國道 。（圖／民眾提供攝）

一名女駕駛投訴，日前開車行經國道3號竹田地磅站附近路段內側車道，突然發現前方車輛紛紛亮起煞車燈，有的還向右駛往中間車道，正覺得奇怪，突然視野中就出現1輛機車筆直逆向朝她騎過來，「嚇死人了」。

▲機車騎上國道 。（圖／民眾提供攝）

▲竹田分隊巡官王呈礼說明經過。

她表示，當時以為對方撞上來，「要是騎士撞上她，豈不是飛來橫禍」，她嚇得想要開往中間車道，又擔心後車追撞，硬著頭皮開在內側車道最右側。這時，她再仔細看，該名騎士騎在內側車道與中央分隔道中間的空間。？她怒嗆該騎士，「你不要命別人還要」。

國道警察隊表示，勤指中心於12時7分許接獲通報，指國道3號南向413公里路段有機車逆向行駛於內側路肩，立即派遣線上執勤員警前往查看，但後續並未發現，將調閱相關影像，並依程序檢視相關內容，確認無誤後依規定處理。

國道警察隊表示，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，不得行駛或進入高速公路、快速公路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

該大隊在此呼籲民眾，國道大、小型車輛動線頻繁交織，龐大車流量加上基本車速要求，造成路況瞬息萬變，機車行駛於國道相對危險。倘機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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