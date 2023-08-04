【廣編】SWIFT／IGNIS都會小車好開好入手 領牌享全額補助駕訓班費用13,500元等多項優惠

圖、文／TAIWAN SUZUKI提供

TAIWAN SUZUKI 秉持GO UNIQUE的品牌精神，持續推出兼具獨特風格與駕馭樂趣的車款，並提供完善的服務以回饋廣大車迷。為了讓新手駕駛們對開車上路不再恐懼並提高駕駛自信，TAIWAN SUZUKI推出了多場「全方位新手駕駛訓練營」活動，提供新手駕駛練車的機會，同時也讓駕駛們體驗SUZUKI車款的GO UNIQUE魅力！

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1. 政府補助舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。

2. 購買SWIFT、IGNIS享全額補助駕訓班費用13,500元，係指路監駕字第1120056614號函小型車訓練費(不含代辦費)收費上限為13,500元，出示汽車駕駛執照發照日期於102年07月01日起，或憑臺灣境內合法立案汽車駕訓機構報名與繳費的相關證明文件，即可享有購車折抵。