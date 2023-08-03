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卡努「暴風圈午後觸陸」　今夜明晨最近！明風力可能仍達放假標準

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲颱風卡努今夜離台灣最靠近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」逼近，暴風圈將於今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，今大台北降雨範圍廣、時間也較長，尤其北海岸雨勢最猛，另各地風力也較為強勁，至於明天風雨是否仍達颱風假標準，氣象局指出，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小，是一個交界點，須由地方政府判斷。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風目前在台北東北東360公里海面上，未來緩慢朝西前進，由於導引氣流不明顯，因此移動速度緩慢，且會出現不規則的路徑，預計今日中午或下午暴風圈會接觸陸地，北北基宜均為陸警警戒範圍。

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▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布大雨特報、陸上強風特報。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

今日大台北降雨範圍較廣，尤其北海岸雨勢最猛，其他地區的降雨則是以山區為主，平地有間歇性降雨，不過苗栗以南的山區也要留意豪大雨發生。今晚開始西南風增強，中南部的雨勢反而會比北部更明顯，且山區還會有局部大雨或豪雨。

今日新竹以北、宜蘭、恆春半島有九到十級強陣風，北海岸、東北角十到十一級，蘭嶼綠島十一到十二級，大台北、宜蘭、台東、屏東沿海有較強陣風，入夜後颱風更近，風勢更猛。另北部、東半部浪高可達三到四米，基隆北海岸、東半部浪高五到六米。

徐仲毅指出，颱風今夜到明晨最近，明日上午是台灣逐漸脫離颱風影響的時刻，但是明早風力仍偏強，同時也會稍微轉小，是一個交界點，因此是否繼續放颱風假，必須尊重各縣市政府判斷。

▼北北基宜均在颱風卡努的陸警警戒區內。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，颱風走走停停，暴風圈預計下午才會接觸陸地，大台北、基隆、宜蘭北端風雨逐漸增強，緊鄰的桃園、新竹也會漸漸感受到風雨。

隨著颱風靠近，帶動西南風逐漸增強，中、南部地區降雨情形會逐漸變多，晚上起注意大雨。卡努今日慢速往西或滯留打轉，明日凌晨才會逐漸轉向，緩步大角度轉向東北東，明日清晨暴風圈陸續脫離台灣。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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