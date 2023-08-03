　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊朗革命衛隊進行海上演習　波斯灣3島嶼周遭展開

▲伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）舉行軍事演練，攻擊假的美國尼米茲級航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊在波斯灣海上軍演。圖為2020年伊朗海上軍演畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

伊朗國營媒體報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）2日在由伊朗控制、但阿拉伯聯合大公國稱擁有主權的具戰略意義島嶼附近展開海上演習。

法新社報導，這場軍事演練主要在阿布穆沙島（Abu Musa）舉行，但也在大通布島（Greater Tunb）和小通布島（Lesser Tunb）周圍進行。兩週前，美國加強其在波斯灣地區的軍事力量。

目前尚不清楚軍事演習將持續多長時間。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「為了捍衛位於波斯灣、屬於伊朗的島嶼，伊朗革命衛隊於2日早上展開海上演習。」

伊朗通訊社引述伊朗革命衛隊海軍指揮官奧茲瑪伊（Ali Ozmaee）說法，表示這次演習「在阿布穆沙島、大小通布島進行」。

這3座島嶼位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，幾十年來一直是阿聯和伊朗爭執的根源。荷莫茲海峽是連接波斯灣和外海的重要水道，全球1/5的石油出口通過此處。

上個月，伊朗召見俄羅斯駐德黑蘭大使，抗議波斯灣阿拉伯國家和莫斯科當局發表的聯合聲明，稱其挑戰德黑蘭當局對這3座島嶼的主權主張。

根據伊朗通訊社，伊朗革命衛隊海軍軍艦配備加迪爾級（Ghadir）巡弋飛彈系統和Fath 360彈道飛彈，還部署了配備人工智慧（AI）的無人水面艦，以及戰鬥機、直升機和無人機。

ET快訊
「住桃園」工作地在雙北能放假？　勞動部給答案了
祈錦鈅認了「已經懷孕」
獨／NONO交保　吳宗憲說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

伊朗革命衛隊進行海上演習　波斯灣3島嶼周遭展開

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

牽車誤轉油門突暴衝　女拉不住糗摔路中央

花蓮某餐廳剩飯倒回飯鍋　店家秀監視畫面喊：是廚餘

熱天吵著散步！法鬥發嚶嚶聲抱怨　阿公回擊「好醜的狗」牠嚇傻閉嘴

伊朗革命衛隊進行海上演習　波斯灣3島嶼周遭展開

南投南投市城隍文化祭圓滿落幕　市公所動員環保志工即刻維護市容

南投城隍爺聖誕遶境祈安　 夜巡金龍現身市區街道

卡努來襲　桃園市公車路線「減班停駛」調整一次看

伊朗革命衛隊進行海上演習　波斯灣3島嶼周遭展開

蔡英文推特「簡體字」慰問北京雨災　陸網友大讚

俄記者被控「叛國」遭重判22年　最高法院駁回上訴

颱風還沒來基隆先「海水倒灌」淹水！老闆開店看水衝出來傻眼

惠譽調降「美國債信」評等　美股道瓊指數下跌200點

北北基有機會「連放2天颱風假」！專家預估：愈晚風雨愈大

中颱「卡努」逼近！《英雄聯盟》PCS宣布本周賽事全部順延一天

哥斯大黎加鱷魚叼人體漫游　醉男跳水跌進血盆大口慘死

軍武熱門新聞

伊朗革命衛隊海上演習　波灣3島嶼周遭展開

9幻象戰機延壽　評估過關可再飛20年

南韓獲大訂單！澳洲簽下129輛「赤背蛛」

俄曾同意售台14艘潛艦　李登輝軍購秘辛揭密

首例！陸軍官校新校長「外國軍校」畢業

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

史上最大共諜案登上國際　路透驚：總統隨扈也遭滲透

第三次世界大戰　日本先對這國下手

北韓光用砲兵就足以威脅首爾千萬人性命

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

英高規格尋俄「阿庫拉」級核潛艇

陸媒：解放軍展現「全面封台能力」

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25」擊退越共　

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

更多熱門

相關新聞

俄軍占領赫爾松　調查：大量戰俘遭性侵

俄軍占領赫爾松　調查：大量戰俘遭性侵

俄烏戰爭開打迄今超過520天。國際專家小組2日發布最新調查報告，在俄羅斯占領的烏克蘭南部，有大量被關押在臨時拘留中心的戰俘受到酷刑與性侵犯，除了軍方人員，志工、醫務人員、教師也是受害者。

日兵推台海情勢升級　將影響日本GDP三成

日兵推台海情勢升級　將影響日本GDP三成

俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

基輔遭夜襲！無人機殘骸墜市中心「建築起火」

基輔遭夜襲！無人機殘骸墜市中心「建築起火」

俄：烏克蘭反攻不如預期　浪費北約武器

俄：烏克蘭反攻不如預期　浪費北約武器

關鍵字：

伊朗革命衛隊海上軍演軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO交保憲哥要他道歉

緯創連跌3根停板　違約交割金額4865萬創今年新高

即／嘉義深夜重大車禍！1死2傷

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

颱風假薪資怎麼算？　5大勞工權益QA一次看

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

桃園無颱風假　張善政發文1小時「1.4萬怒」

即／北市宣布放颱風假「KTV包廂全被訂光」

負能量爆棚！晚年易憂鬱TOP3星座

卡努將停車侵襲大台北！最強風雨轟炸

全聯4縣市暫停外送！其他區祭快閃優惠碼

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面