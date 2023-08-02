　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雲林史懷哲」黃瑞仁接任輔大醫院院長　盼打造天主教大學醫學中心

▲▼輔大醫院新任院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

▲輔大醫院新任院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

被譽為「雲林史懷哲」的前台大醫院分院院長、心臟內科權威黃瑞仁1日起接任輔仁大學附設醫院新院長。黃瑞仁表示，將盡全力將輔大醫院打造成世界一流的天主教大學醫學中心！上任後持續規劃投資全新醫療設備、培育專業醫療人力，並在既有成果上優化與創新，提升醫療技術，包括積極興建塭仔圳第二院區及長照專區，好提升服務量能，擴大對民眾的照護。

輔仁大學附設醫院將邁入成立6週年，原院長王水深卸任，由前台大雲林分院院長黃瑞仁接任，1日舉行第3任院長佈達交接祈福彌撒及就職典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃瑞仁過去曾任台大醫院內科加護病房主任、內科部心臟內科主任、雲林分院及金山分院院長等職，並發表300多篇學術論文。輔大醫院指出，黃瑞仁曾獲台灣醫療典範獎、第39屆國家傑出總經理獎，去年更經教育部推薦，榮獲衛生福利部三等衛生福利專業獎章，未來將致力培育輔大醫學院新世代醫療菁英，同時強化醫學院各系與醫院的連結。

▲▼由左至右為前院長王水深、輔仁大學校長江漢聲、輔仁大學董事長劉振忠、輔醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

▲由左至右為前院長王水深、輔仁大學校長江漢聲、輔仁大學董事長劉振忠、輔醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

雲林縣副縣長謝淑亞則提到，黃瑞仁擔任台大醫院雲林分院副院長、院長期間深耕達12年，建立雲林唯一心臟血管醫學中心、急重症中心、創傷中心，整合臺大資源並運用創新策略，翻轉醫療品質，更弭平雲林城鄉醫療差距，也讓黃瑞仁有了「雲林史懷哲」稱號。

黃瑞仁期許帶領全院同仁，加強與醫療院所、照護機構的合作，開拓醫療市場，以真善美聖為醫療治理的發展方向，成為民眾最信賴的醫院。他也提出七大治院理念，包括：

1.遵守天主教之醫學倫理，塑造「敬天愛人」全人醫療的組織文化
2.提供高品質醫療照護，邁向民眾信賴的醫學中心
3.建構員工幸福職場
4.強化社區及友院連結，建立天主教醫療體系，善盡國際社會責任
5.落實輔大醫學教育及校院資源整合，培育輔大醫學院新世代醫療菁英
6.爭取塭仔圳醫療服務專區，打造輔大大學城
7.精進經營管理效能等，打造世界一流的天主教大學醫院。

輔仁大學校長江漢聲致歡迎詞時則指出，黃瑞仁是一位傑出的醫師，盼能借重所長醫院更加往前，通過重度級緊急醫療能力評定，使急診重症能量增加，進而成為醫學中心，相信在黃瑞仁的帶領下，輔大醫院將成為一間更具活力和創新的醫院。

▲▼輔大醫院前院長王水深與新任醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

▲輔大醫院前院長王水深與新任醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

ET快訊
卡努來襲！人潮擠爆全聯　貨架被掃空
緯創連跌3根停板　違約交割金額4865萬創今年新高
快訊／高雄、花蓮宣布明正常上班課！全台颱風假一次看
快訊／北市剛宣布放颱風假　「KTV包廂全被訂光」
蔣萬安「我已宣布停班課」　市民再洗版：最帥的市長
Live／卡努大剎車大眼瞪台灣！「台北納入陸警」　大雨+強風
快訊／桃園沒有颱風假！市長臉書被灌爆
Google示警將刪除「1類型帳戶」
快訊／宜蘭宣布明停班課！全台颱風假一次看
快訊／新竹市、新竹縣明正常上班課　全台颱風假一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努來襲！人潮擠爆全聯　貨架全空畫面曝

不斷更新／北北基、宜蘭宣布「3日停班停課」！全台颱風假一次看

快訊／北市剛宣布放颱風假30分鐘　「KTV包廂全被訂光」

Live／卡努大剎車大眼瞪台灣！「台北納入陸警」　大雨+強風警報

「雲林史懷哲」黃瑞仁接任輔大醫院院長　盼打造天主教大學醫學中心

卡努陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定曝

大馬路旁驚見「2家墳」！下秒兒子整張臉綠了　朋友曝1事超毛

快訊／北市20:00要關水門　還有3797輛汽機車未移

Google示警將刪除「1類型帳戶」　解決方法出爐

卡努進逼！高鐵明正常行駛「風雨過大將慢行」　退票規定曝

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

萌汪出門見下雨「皺眉心碎」　緊靠爸懷裡...他笑：好可憐

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

卡努來襲！人潮擠爆全聯　貨架全空畫面曝

不斷更新／北北基、宜蘭宣布「3日停班停課」！全台颱風假一次看

快訊／北市剛宣布放颱風假30分鐘　「KTV包廂全被訂光」

Live／卡努大剎車大眼瞪台灣！「台北納入陸警」　大雨+強風警報

「雲林史懷哲」黃瑞仁接任輔大醫院院長　盼打造天主教大學醫學中心

卡努陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定曝

大馬路旁驚見「2家墳」！下秒兒子整張臉綠了　朋友曝1事超毛

快訊／北市20:00要關水門　還有3797輛汽機車未移

Google示警將刪除「1類型帳戶」　解決方法出爐

卡努進逼！高鐵明正常行駛「風雨過大將慢行」　退票規定曝

回想與郭台銘金門「海誓山盟」那夜　柯文哲：光想到那幕就很害怕

卡努來襲！人潮擠爆全聯　貨架全空畫面曝

卡努逼近！基隆開放部分紅黃線停車　市公車減班發車、停駛

吳念庭關鍵長打建功登英雄訪問　笑稱Wuuing會聽成Booing

若郭台銘參選⋯柯文哲：3人當選機率變0　「賴清德就可以開香檳了」

不斷更新／北北基、宜蘭宣布「3日停班停課」！全台颱風假一次看

新北市明天停班停課　味全、富邦之戰延期補賽

U12／中華唯一預賽全勝　複賽對多明尼加邱亞恩先發有戰略

冷氣變不涼！找師傅修完仍沒恢復　瑀熙叫原廠才知虧大：花了快3萬

陳薇情牽少東10年「他一副理所當然」　深夜PO感動爆哭片尪回2字

生活熱門新聞

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

花蓮某餐廳「一碗碗剩飯」倒回飯鍋　店家解釋被噴爆

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

北基宜風強　可能達颱風假標準

50嵐現在最便宜！網推「這杯神秘配方」：永遠好喝

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

卡努往西走多了　明暴風圈有機會掠過大台北

更多熱門

相關新聞

輔醫紳漢手術系統　完成逾250例

輔醫紳漢手術系統　完成逾250例

輔大醫院率先引進亞洲第一台紳漢高智感微創手術系統除了兼具達文西手臂的優點，價格相對較低，而且術後恢復期短，成功治癒超過250位患者。

繁華市中心「明志書苑」坐享人文謐靜

繁華市中心「明志書苑」坐享人文謐靜

輔大兒少全人守護計畫獲扶輪獎助金

輔大兒少全人守護計畫獲扶輪獎助金

輔大開發高階醫療教具、益生菌

輔大開發高階醫療教具、益生菌

花3500元驗PCR「看不到Ct值」氣瘋！醫院一查6字打臉超響

花3500元驗PCR「看不到Ct值」氣瘋！醫院一查6字打臉超響

關鍵字：

輔大醫院黃瑞仁王水深

讀者迴響

熱門新聞

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

快訊／基北北宣布：3日停班停課

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

NONO交保憲哥要他道歉

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面