「雲林史懷哲」黃瑞仁接任輔大醫院院長　盼打造天主教大學醫學中心

▲輔大醫院新任院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

被譽為「雲林史懷哲」的前台大醫院分院院長、心臟內科權威黃瑞仁1日起接任輔仁大學附設醫院新院長。黃瑞仁表示，將盡全力將輔大醫院打造成世界一流的天主教大學醫學中心！上任後持續規劃投資全新醫療設備、培育專業醫療人力，並在既有成果上優化與創新，提升醫療技術，包括積極興建塭仔圳第二院區及長照專區，好提升服務量能，擴大對民眾的照護。

輔仁大學附設醫院將邁入成立6週年，原院長王水深卸任，由前台大雲林分院院長黃瑞仁接任，1日舉行第3任院長佈達交接祈福彌撒及就職典禮。

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黃瑞仁過去曾任台大醫院內科加護病房主任、內科部心臟內科主任、雲林分院及金山分院院長等職，並發表300多篇學術論文。輔大醫院指出，黃瑞仁曾獲台灣醫療典範獎、第39屆國家傑出總經理獎，去年更經教育部推薦，榮獲衛生福利部三等衛生福利專業獎章，未來將致力培育輔大醫學院新世代醫療菁英，同時強化醫學院各系與醫院的連結。

▲由左至右為前院長王水深、輔仁大學校長江漢聲、輔仁大學董事長劉振忠、輔醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）

雲林縣副縣長謝淑亞則提到，黃瑞仁擔任台大醫院雲林分院副院長、院長期間深耕達12年，建立雲林唯一心臟血管醫學中心、急重症中心、創傷中心，整合臺大資源並運用創新策略，翻轉醫療品質，更弭平雲林城鄉醫療差距，也讓黃瑞仁有了「雲林史懷哲」稱號。

黃瑞仁期許帶領全院同仁，加強與醫療院所、照護機構的合作，開拓醫療市場，以真善美聖為醫療治理的發展方向，成為民眾最信賴的醫院。他也提出七大治院理念，包括：

1.遵守天主教之醫學倫理，塑造「敬天愛人」全人醫療的組織文化

2.提供高品質醫療照護，邁向民眾信賴的醫學中心

3.建構員工幸福職場

4.強化社區及友院連結，建立天主教醫療體系，善盡國際社會責任

5.落實輔大醫學教育及校院資源整合，培育輔大醫學院新世代醫療菁英

6.爭取塭仔圳醫療服務專區，打造輔大大學城

7.精進經營管理效能等，打造世界一流的天主教大學醫院。

輔仁大學校長江漢聲致歡迎詞時則指出，黃瑞仁是一位傑出的醫師，盼能借重所長醫院更加往前，通過重度級緊急醫療能力評定，使急診重症能量增加，進而成為醫學中心，相信在黃瑞仁的帶領下，輔大醫院將成為一間更具活力和創新的醫院。

▲輔大醫院前院長王水深與新任醫院長黃瑞仁。（圖／輔大醫院提供）