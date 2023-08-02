陸4大養豬巨頭簽「互不挖人公約」　官方出手整治：違背反壟斷法

▲大陸四大養豬巨頭被約談。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸4家生豬養殖巨頭企業－－牧原集團、溫氏集團、雙胞胎集團、正大集團日前簽署「互不挖人公約」，沒想到這紙「君子協定」卻導致被監管集體約談。大陸國家市場監管總局表示，簽署「互不挖人公約」、倡議不挖人、不拆台等，有違「反壟斷法」精神，不利於構建全國統一大市場。

據《新華財經》報導，4大養豬巨頭簽署的「互不挖人公約」中提到，「為減少內捲，文明發展，我倡議：不挖人，不拆台。如有違約，加倍反制。」

據統計，2022年，牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團以及正大股份分別出欄生豬6120.1萬頭、1790.86萬頭、933萬頭和850萬頭，合計佔當年中國大陸生豬總出欄量的近14%。

大陸國家市場監管總局認為，保護和促進勞動力市場公平競爭，有助於促進勞動力要素合理暢通有序流動，對營造公平就業環境，健全統一規範的勞動力市場體系，推動高質量發展，具有重要意義。

約談會要求，上述4家企業要高度重視《互不挖人公約》存在的問題，切實增強責任意識，堅持依法合規經營。一是立即採取有效措施，主動抓好整改，消除行為危害後果，規範自身經營行為；二是深刻吸取教訓，對照反壟斷法及配套規定排查反壟斷合規風險，全面自查自糾；三是加強合規管理，完善合規制度建設，切實提升反壟斷合規意識和能力。

針對大陸國家市場監督管理總局的約談，4家豬企7月31日發布聲明稱，誠懇接受約談中指出的問題，將立即整改，消除影響，同時為避免造成誤解，決定撤銷該倡議。支持行業內人才自由流動，推動行業健康發展。