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上班驚見愛車一大片刮痕！警逮肇事者　他瞎掰：沒感覺撞到東西

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲賴女愛車遭到擦撞，肇事者卻逃得無影無蹤。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名賴姓女子日前一早出門上班時，驚見停放在自家門前的愛車左側有大片刮痕，甚至車門都被撞到破損，但一眼望去四下無人，現場更沒有被留下任何聯絡方式，憤而報警處理。警方透過監視器循線逮到肇事者柯姓男子，他辯稱「沒感覺有撞到東西」，警方提示影像後，才讓他百口莫辯，乖乖收下罰單。

台中市第五警分局表示，第五交通分隊警員王御蒲，上月29日晚間接獲報案，報案人賴姓女子稱她前一晚，將車輛停放在北屯區昌平二街的自家門前，早上出門時，發現車輛左側從後輪拱到前車門都有大片被擦撞的痕跡，門片也有破損，但肇事者沒有留下聯絡方式，只好報警。

警方立即調閱路口監視器，追查前夜經過的車輛，發現一輛黑色的自小客車，於28日晚間11時37分許經過時，碰撞賴女的車，但肇事後直接駛離現場，警方根據車牌通知駕駛柯姓男子（50歲）到案說明。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方調閱監視器，發現一輛黑色車輛擦撞賴女愛車。（圖／民眾提供）

柯男到案後向警方辯稱：「經過事發地點時，未感覺有碰撞到任何人車」，警方見狀，只得播放當時監視器畫面給柯男，柯男看完一語不發、無言以對，只得坦白面對。警方除開單告發，也告誡柯男發生車禍就一定要留在現場處理，千萬不要心存僥倖。

警方強調，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」警方依規定告發柯男肇事逃逸，並連絡賴女回報處理進度並告知事後求償的權利，賴女也向王員道謝，感謝警方不到兩天的時間迅速破案，讓賴女不致於求償無門。

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