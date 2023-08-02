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國產鮮奶通路上架費佔3至5成　酪農籲政府設定抽成上限

▲▼立委洪申翰舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內酪農團體與立委洪申翰舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊惠琪／台北報導

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭鮮奶將可零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。中華民國乳業協會、酪農代表及立委洪申翰今（2日）共同召開記者會，希望消費者能多支持國產鮮奶，呼籲政府應設定最終通路抽成上限，提高國產鮮奶的競爭力。

中華民國乳業協會等團體近期發出「台灣酪農業的心聲」連署書，獲得近1500位乳業從業人員連署，包含250場牧場及70多位專家學者響應。今在立院舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。

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桃園市養牛協會理事長許成寶指出，一罐鮮奶的成本包括酪農的生產成本、乳品廠加工包裝成本，以及後端通路上架費，但其實生產成本僅佔3成，其他7成都是加工包裝與通路上架費，而光是上架費就佔3到5成費用，造成台灣鮮奶售價高，呼籲政府應設定最終通路抽成上限，提高國產鮮奶的競爭力。

▲▼立委洪申翰舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣農酪產業永續發展協會理事長、鮮乳坊創辦人龔建嘉表示，目前已有許多乳品廠或通路商因應關稅政策改變，陸續以國外進口乳替代國產鮮奶；政府應規劃國產乳品的產銷平衡措施，搭配明確的乳品分配名稱、合適的在地溯源標示，以區隔進口及國產乳品。

中華民國乳業協會理事長、台大動科系特聘教授徐濟泰指出，2025年台紐協定即將生效，將衝擊台灣乳業，這是酪農、政府、消費者要共同面對的課題，國產鮮乳是高品質鮮奶，希望政府能提出面對台紐衝擊的影響評估、政策配套，及2030年乳業政策白皮書。

立委洪申翰說，台灣乳品價格的銷售通路權力集中且不平均，而且沒有議價權，當乳品廠和通路商決定採用進口奶時，酪農成為最弱勢的一環，呼籲政府儘速提出明確的衝擊評估。

▲▼立委洪申翰舉行「支持台灣奶，全民一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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