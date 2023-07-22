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激似罐罐！板橋拉麵名店「特濃雞白湯」全肉泥　試作照爆熱議

▲▼網友笑呼罐罐拉麵。（圖／翻攝自FB／双豚 ラーメン）

▲網友笑稱「罐罐拉麵」。（圖／翻攝自FB／双豚 ラーメン）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前多間拉麵店發揮獵奇想法，推出擺上一整隻大王具足蟲的拉麵，還有店家放青蛙、鱷魚腿，掀起話題。板橋拉麵名店「双豚 ラーメン」今（22）日在粉專表示，「各位老闆好，這幾天做了一批特濃的雞白湯，啊這款不是喝的都是肉泥喔！」拉麵照引發熱論，就有人秒聯想到「貓罐頭」，笑呼是「罐罐拉麵」。

「双豚 ラーメン」貼出照片，推出限量販售的「特濃雞白湯拉麵」，雖然名稱中有「湯」，但其實沒辦法用喝的，因為所謂的「湯頭」，是把一堆雞的各部位去骨、下去熬煮，最後打成肉泥，「配麵配飯都很搭，能接受的再點喔！」至於價格是一碗330元。

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店家表示，除了滿滿肉泥之外，主料還會加上豬叉燒、五花豬叉燒、溏心蛋，配料有蔥、洋蔥、蘿蔔絲，至於麵體則用美澳麥混全立粉粗麵。另外，這款拉麵沒有提供外帶，而且僅22、23、24日限量供應，上午（11:30-14:00）、晚上（17:00-21:00）2時段各販售25碗 

看到頗具視覺衝擊感的拉麵照後，就有網友忍不住直呼，「罐罐拉麵」、「有時候想問，這種類型的到底算沾麵還是湯麵」、「麻醬麵（？」、「貓罐拉麵」。也有人紛紛tag好友，似乎躍躍欲試的樣子，「要是早個2小時看到……狗才去健身房」、「天啊是立匙欸！看我還不吃爆！」

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