日本週刊大幅報導台海衝突可能後果　絕對要避免「台灣有事」

▲日本週刊大篇幅，絕對要避免「台灣有事」。圖為國軍於屏東九鵬試射畫面。（圖／國防部提供）

文／中央社

就在外界關注「台灣有事」（台灣發生事態）的情況下，日本東洋經濟週刊最新一期內容針對「台灣風險」進行大篇幅報導。

專題報導內容提到日本民間智庫日前舉行一場針對「台灣有事」的兵棋推演，在推演中擔任首相一職的前防衛大臣小野寺五典，並未批准防衛省方面提出的「武力攻擊預測事態」，理由之一是考慮到約有10萬名日本人現居中國，避免將中國視為敵國造成日本人陷入危險，必須爭取時間撤離10萬名日本人。

日本部分企業已對「台灣有事」做好撤離派駐台灣人員的準備，但沒有日本企業對撤離派駐中國人員預做準備。

大多數企業就算有討論到這個問題，也馬上就得到「現實上做不到」的結論，充其量就是給派駐中國人員一張效期一年的尚未劃位機票。

▲日本東洋經濟週刊最新一期內容針對「台灣風險」進行大篇幅報導。（圖取自東洋經濟週刊網頁str.toyokeizai.net）



作為「世界工廠」的中國，對日本企業來說是重要的生產基礎，雖然目前投資仍處於高水準，但定位上已逐漸下降。

對日本來說，「台灣有事」是絕對要避免發生的情況，遍布包括中國在內的東亞地區的供應鏈一旦遭到破壞，其嚴重打擊難以估算。

報導中提到台灣北部7月24日舉行的萬安防空演習，向日本讀者介紹何謂「台灣有事」，及一旦發生「台灣有事」，日本又該怎麼辦，甚至還採訪笹川和平基金會主任研究員山本勝也，預想中共可能的攻台策略等。

報導專訪台灣中央研究院社會學研究所研究員吳介民談「中國因素」，及台灣如何對抗。吳介民說，台灣跟其他國家因應「中國因素」最大不同之處，在於台灣不是由政府、而是因市民社會主導。

吳介民以2014年反服貿的太陽花運動等為例說明，市民社會對國民黨與中國的合作關係發出警告，及民進黨政府2016年執政後，雖然開始由政府對「中國因素」提出對策，但目前仍是由市民社會主導。

他說，中國行使影響力的終極目標是併吞台灣，但台灣繼續實施民主政治就能抵抗「中國因素」，這是因為台灣並非被動存在，而是主動存在。

吳介民說，雖然中國在行使影響力方面持續進化，但台灣方面的抵抗力也在持續進化。

此外，專題報導中還提到在半導體的設計、材料、製造裝置及製造等4大領域中，台灣不光擁有負責製造的台積電，台灣企業在設計及材料領域的競爭力也很強，這勢將進一步提高台灣在國際社會的存在感。