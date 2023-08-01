高鐵服勤員實習生「安全訓練課程」　確保營運及旅客安全

▲服勤員實習生示範「急救課程」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵1日於桃園站運務管理中心，進行高鐵服勤員實習生「安全訓練課程」，現場並由服勤員實習生示範「急救課程」、「消防滅火」訓練成果。台灣高鐵乘務員管理課課長陳孟逸表示，台灣高鐵為國家培育更多鐵道人才，一年期服勤員實習生除須接受服務旅客的專業訓練，還必須通過紮實的安全訓練，確保營運及旅客安全。

台灣高鐵指出，暑假是青年學子實習的旺季，根據最新人力銀行調查，青年學子排名第二的夢幻實習企業即是台灣高鐵；而因應疫後旅遊復甦，台灣高鐵已在去年12月啟動近3年來最大的人力招募作業，截至今年5月，陸續有超過130名人員報到。

▲服勤員實習生示範「消防滅火」。（圖／記者楊淑媛攝）

除實習生外，台灣高鐵表示，也持續針對號誌通訊、軌道電力、車輛系統、工程規劃、運輸管理、資訊維運等領域，招募維修、工程、行控及資訊等人才。

台灣高鐵表示，一年服勤員實習生提供與正職員工相同訓練，也享有與正職人員一樣的通勤、團膳補助及福委會提供等福利；受訓期間從今年7月開始，為期1年，今天並於高鐵桃園站進行實習生消防滅火與急救實習課程，由桃園市政府消防局竹圍分隊長陳敏男擔任教官指導學員並演練，如遇到乘客在車廂中，因突發狀況失去呼吸心跳時需要採取的急救處置，以及車廂失火時操作滅火器滅火的過程。

實習生阮玉鳳說，學長姐透露高鐵就業制度完善、福利好，所以一直把到高鐵服勤作為職涯目標，實習過程也學到很多以前不會的技能，也增強她的臨場反應能力。另名實習生莊祈表示，他曾搭高鐵要從台北到新竹，但因要趕末班車，在未注意車次下誤搭到直達車，新竹過站不停，他發現時很緊張，但列車組員後續處理讓他很感動，因此對高鐵留下親切、專業的印象。