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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！遭邱毅罵「不要臉、禽獸不如」　鍾沛君：講一次告一次

▲▼爆料遭到性騷後台北市議員鍾沛君首度露面受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員鍾沛君槓上前立委邱毅。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委參選人羅智強因先前倡議「政黨輪替大聯盟」，遭總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰批評，前立委邱毅則指出金溥聰此舉是為了讓台北市議員鍾沛君上位，遭鍾沛君反批邱「邏輯狗屁不通」。對此，邱毅接受專訪再度批評鍾「不要臉」、「禽獸不如」，鍾沛君1日就透過臉書表示會向邱毅提告，講一次，告一次。

鍾沛君昨日透過臉書反擊邱毅「邏輯狗屁不通」，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長，提名、或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆，根本「張飛打岳飛」。邱毅接受專訪時被問到此事激動飆罵鍾沛君「不要臉」、「禽獸不如」，國民黨沒有靠他打下江山，鍾沛君怎麼能在舒適圈當立委？

對此，鍾沛君今日透過臉書發文表示，邱毅昨晚在直播中罵她「不要臉」、「禽獸不如」，她已委請律師提出民刑事訴訟，「講一次，告一次。」

邱毅隨後也透過臉書發文表示，「我等著她告我，可別光說不練，只想炒作媒體效果。」他也提到，鍾沛君發文辱罵他，指他邏輯狗屁不通，他在回應中指出為人要飲水思源，不要恩將仇報，沒有他當年為國民黨揭弊拼搏，受辱坐黑牢，鍾沛君何能坐享其成，在舒適區當上議員？「若是政治圈人，連這點道理都不懂，這點倫理都不遵守，還有臉說我，這樣叫禽獸不如，你知道嗎？」

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