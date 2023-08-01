穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

▲北市警員發現1名假警察站路口，被判拘役20天未執行遭通緝，在日前上門逮人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者邱中岳／台北報導

擔任保全的洪姓男子因為懷有警察夢，多次網路購買警察制服，跑到大馬路上指揮交通，露餡後被警方移送地檢署，被判處拘役20天，得以每天1千元折抵拘役，但他卻沒有依規定報到執行或者易科罰金，遭到相關單位發布通緝；北市警方日前通知洪男到案，並依照妨害秩序通緝解送歸案。

警方調查，23歲的洪姓男子夢想當警察，於網路上購買「2線1星」的警察制服，帶著安全帽還掛上無線電與警棍、辣椒水等警用配備，跑到新北市新莊區的一間私立大學門口，站在路口指揮交通。

當時正牌員警上前查看，揭穿洪男身分，將他帶回派出所。洪男表示，因為很想當警察，所以才會上網購買警察制服並站上路口指揮交通，承辦警員雖然鼓勵洪男報考警校，但仍依照妨害秩序罪嫌移送法辦。

洪姓男子假冒警員，依刑法第158條《冒充公務員而行使其職權者》，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；法院判洪男拘役20天，且得以每天千元折抵天數。

但洪姓男子卻沒有依照規定執行拘役、繳納罰金，7月中旬遭相關單位發布通緝，北市中山分局警員日前掌握洪男行蹤，將他逮捕到案，依照妨害秩序罪嫌解送地檢署歸案。