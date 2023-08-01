　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

▲▼沖繩首里城燒毀遺跡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沖繩首里城燒毀遺跡。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者呂晏慈／台北報導

為協助重建因火災而焚毀的知名世界文化遺產沖繩「首里城」，外交部今（1日）宣布，我國政府決定向日本捐贈台灣人造林所產紅檜木，期盼首里城重建工作順利完成，早日回復原有的樣貌。

外交部說明，首里城在2019年10月發生火災後幾乎完全燒毀，由於之前首里城的木造建築使用台灣檜木，日本為重建首里城而向我國洽請捐贈人造林檜木的可行性。

外交部表示，經過外交部與農業部等相關單位研商，由於我國早已禁止採伐天然林檜木，至於人造林檜木則由農業部林業及自然保育署負責管理。該署為維護林木環境生態必須定期進行疏伐，並將疏伐木置於貯木場保存。因此，我國依據「國有林林產物處分規則」及「國際合作發展法事務捐款及實物贈與處理辦法」等法規，在符合我國特定林產品出口相關規定下，同意將5支人造林紅檜木無償贈與日本協助重建首里城。

此外，外交部表示，我國擬贈與日本的5支人造林紅檜木已在2020年疏伐，該年人造林紅檜木總生產量達256.98立方公尺，而贈與日本的5支紅檜木材積只有約3.86立方公尺，對我國紅檜木市場及環境保護均不致造成影響。至於後續作業將由「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」擇期簽署捐贈目錄，捐贈後日方將依據我國相關規定向農業部林業及自然保育署申請核發出口同意文件，再委請業者辦理報關等出口手續。

外交部表示，日本在我國新冠疫情最嚴峻的時候，率先捐贈420萬劑疫苗協助我國抗疫，穩定台灣社會民心。此次我國捐贈檜木協助重建首里城，不僅彰顯台日雙方深厚情誼，也展現兩國在彼此需要幫助時相互伸出援手的良善循環。

ET快訊
大牙高鐵廁所排隊　聽見氣音喊「2字」！轉頭一看哭了
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

台積電漲2元收567　台股小漲67點來到17213點

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

政治熱門新聞

快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩

潘孟安涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

否認碩論54％涉抄　潘孟安：論文具原創性

陳寶玲淚控欠千萬尾款　郭辦：無法回沒事實根據說法

日媒關心台海緊張局勢　侯友宜重申：接受九二共識、反台獨、反一國兩制

成立超過一甲子　退輔會森保處走入歷史

賴清德只贏柯文哲1百分點？　南市府分析

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

不公開行程曝光！　侯友宜訪日首晚「相見歡」翁倩玉

更多熱門

相關新聞

美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦感謝

美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦感謝

美國和澳洲外交、國防部長近日澳洲舉行年度2＋2會談，與會的美國國務卿布林肯同日說，美澳反對中國大陸干擾南海及東海的航行飛越自由、混亂台灣海峽和平穩定現狀以及透過經濟脅迫施壓其他國家。行政院副院長鄭文燦今（30日）表示感謝外也說，希望能夠讓大家看到：自由民主才是國際的共同語言。

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

拜登首用「總統撥款權」援台108億軍備　外交部感謝

拜登首用「總統撥款權」援台108億軍備　外交部感謝

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面