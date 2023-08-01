成立超過一甲子　退輔會森保處走入歷史

▲退輔會森保處裁撤。（圖／翻攝臉書／退輔會榮民森林保育事業管理處）

文／中央社

位在宜蘭市的國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處今天（1日）裁撤，併入新成立的農業部林業及自然保育署，員工們今天拆下銜牌，成立超過一甲子的森保處走入歷史。

退輔會森保處前身是「台灣橫貫公路森林開發處」，在1959年10月成立，經管棲蘭山及大甲溪兩處林區，範圍跨越宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、台中市等縣市。

當時成立這樣的農林機構除可安置曾參與中橫公路開路工程的退除役官兵，另一方面也可藉他們的力量，開發橫貫公路沿線資源，形成雙贏局面。

此外，這個單位當年在宜蘭後火車站附近設有木材工廠，生產國內所需的學校課桌椅。隨著時代演變，2013年更名轉型為森保處。

31日是森保處的最後一天，森保處主管員工們下午在大門口合影留念，並拆下大門銜牌，記錄歷史性一刻。

森保處臉書（Facebook）專頁也以「最後的道別」為題貼文指出，「同仁們不論工作了多少年，心中都充滿了不捨。汪昭華處長在工作群組中勉勵同仁『希望這些的不捨都能轉化為前進的力量，讓我們帶著森保處的榮光，繼續在新機關成長茁壯』」。

文中也指出，森保處文物及史蹟都已交由武陵農場保存，於不久的將來能夠將屬於森保處的點滴回憶重現在面前。