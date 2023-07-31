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以為小感冒…她狂吐「藍色液體」！昏迷6周雙腿慘截肢

英國一名46歲女子去年以為只是得了小感冒，竟嚴重到必須將雙腿截肢。（圖／翻攝自Beth Budgen臉書）

▲英國一名46歲女子去年以為只是得了小感冒，竟嚴重到必須將雙腿截肢。（圖／翻攝自Beth Budgen臉書）

圖文／CTWANT

身體有任何不對勁，最好就醫檢查。英國一名46歲女子去年12月感覺不舒服，以為只是一般感冒，怎料情況加劇，緊急送醫被診斷出敗血症，最後不得不將雙腿截肢保命，獲得第2次生命的她，正在協助其他有類似經驗的人。

根據《鏡報》報導，來自漢普郡的貝絲（Beth Budgen）去年聖誕節前感冒，後來感覺好多了，卻在節日前夕開始疼痛，還吐出藍色液體，讓她趕緊求救，送醫被診斷出患有流感、肺炎，因為A型鏈球菌感染導致敗血症，整整昏迷了6周，因此錯過了聖誕節和新年。等到她終於醒來，被告知雙腿需要截肢，甚至雙手也可能不保，消息有如晴天霹靂。

貝絲現在已經學會靠義肢走路。（圖／翻攝自gofundme）

 ▲貝絲現在已經學會靠義肢走路。（圖／翻攝自gofundme）

貝絲總共被轉院8次，今年2月初動手術，切除膝蓋以下的雙腿，4月份切除一根拇指和一些指尖，但成功保住了雙手，在物理治療師的幫助下，她康復的狀況超乎想像，最後順利出院回家，現在已經可以靠義肢獨立行走了，但這樣的生活並不容易，而且外出還會受到其他人異樣眼光和評論，不過她沒有因此氣餒，而是努力學習再次成為一個「自由的女人」。

經歷充滿挑戰的一年後，貝絲希望可以幫助其他截肢者以及敗血症倖存者，「我意識到自己有第2人生是多麼幸運，不會白白浪費它」，並計畫在今年聖誕節舉行大型聚會，對她而言，最好的禮物，就是家人的陪伴。

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