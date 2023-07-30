鼓勵青年學子留農　11家農會提供台大農經系獎學金與實習機會

▲台大農經系與11家農會簽署「聯合農會獎學金協議」。（圖／台大生物資源暨農學院提供）

記者楊惠琪／台北報導

台大農業經濟學系與全台11家農會簽訂「聯合農會獎學金協議」，簽約農會每年將提供獎學金並提供寒暑假學生實習機會，學生每年最高可獲2萬元獎學金，學界與產業界攜手合作，鼓勵青年學子留農，為台灣農業注入新活力。

台大農經系昨舉行「聯合農會獎學金協議簽約儀式」，共有新北巿農會、汐止區農會、林口區農會，台北巿松山區農會、北投區農會、南港區農會，雲林縣林內鄉農會、東勢鄉農會，台南巿柳營區農會，高雄巿茄萣區農會、仁武區農會等11家農會， 並提供寒暑假學生實習機會，每年共提供22萬元獎學金，先試辦2年，未來視情況延長，或邀集更多農會響應。簽約儀式由農會總幹事與台大農經系主任張宏浩共同參與。

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台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，台大生農學院學生都是未來台灣農業發展的新血，農經系學生更對農業產業相當有興趣，不管是農業生產或是農產運銷、農業保險，及早接觸農業到農會學習，可培養年輕人從農，對整個台灣農業幫助甚大。

台大農經系研究所畢業的新北巿農會總幹事楊棟樑也說，農會是培養農業人才非常好的場域，農會樂意培養學生學習農產運銷、休閒農業、觀光旅遊、農業推廣等領域，希望致力推動產銷結合，共同發揚台灣農業的本土及國際地位。