快訊／雨彈升級！國家警報響起「14縣市豪大雨特報」警戒區曝

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日午後對流發展旺盛，各地出現午後雷陣雨，部分縣市還有發生大雷雨，中央氣象局發布豪大雨特報、大雷雨即時訊息及山區暴雨告警訊息，提醒民眾外出留意天氣變化。

氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（３０）日桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，大臺北、苗栗、新竹市、雲林以南地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局針對桃園市、新北市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至16時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

豪雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹縣

＊大雨：臺北市、新北市、新竹市、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨示警區域

新北市 板橋區、中和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、烏來區

桃園市 桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區

新竹縣 關西鎮