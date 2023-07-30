快訊／台南柳營民宅火警　屋主及時逃出3隻狗狗待援

▲台南市柳營區成功街1處民宅，30日下午1時56分許發生火警，有大量濃煙冒出，消防人員全力搶救中。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市柳營區成功街1處民宅30日下午1時56分許發生火警，有大量濃煙冒出，快波及民宅3樓建物，台南市消防局據報出動消防第一大隊、柳營、下營、六甲、新營、鹽水等消防分隊，共計出動12車23人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於下午2時8分許控制，初步了解屋主已及時逃離火場，屋內尚有3隻狗狗待搶救，消防人員目前全力搶救中。
▲台南市柳營區成功街1處民宅，30日下午1時56分許發生火警，有大量濃煙冒出，消防人員全力搶救中。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市柳營區成功街1處民宅30日下午1時56分許發生火警，有大量濃煙冒出，快波及民宅3樓建物，台南市消防局據報出動消防第一大隊、柳營、下營、六甲、新營、鹽水等消防分隊，共計出動12車23人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於下午2時8分許控制，初步了解屋主已及時逃離火場，屋內尚有3隻狗狗待搶救，消防人員目前全力搶救中。
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