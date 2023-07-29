臉友介紹投資國際精品可獲利　朴子警攜手銀行組詐

▲▼ 朴子警與銀行聯手合力阻詐，守護民眾財產 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子警分局朴子聯合所於日前接獲玉山銀行行員來電，稱有民眾疑似接獲詐騙電話，警員張右昕、許智程、張育碩三人到場了解，一名男子於通訊軟體臉書上認識網友，假借介紹國際精品，從中賺取差價，惟需先匯款，民眾前往玉山銀行準備臨櫃匯款新臺幣2萬元。

玉山銀行行員察覺民眾可能遭詐，立即通知警方，經警方到場告知此為詐騙集團慣用手法，男子才驚覺受騙並放棄匯款，警方宣導男子勿隨意聽信網路陌生投資標的，可撥打165或110向警察單位求證及諮詢。

警員張右昕、許智程、張育碩三人發揮高度服務熱忱，成功阻詐，避免民眾財產遭受損失，深獲民眾肯定與好評，樹立警察優良形象，足為同仁表率。另玉山銀行朴子分行在經理、襄理及行員的努力，於112年1至7月共協助警方成功攔阻9件詐騙匯款案，攔阻金額達300餘萬元，有效守護民眾財產。

詐欺手法不斷推陳出新，警方發現詐騙集團利用超商郵寄物品的便利性，要求民眾郵寄金融卡及存摺，導致民眾金融帳戶遭到警示，無法正常使用，警方透過宣導，希望能有效遏止詐騙的發生，朴子分局持續利用各種方式及場所進行反詐騙宣導，期望讓更多的民眾接收識詐訊息，提高防詐能力，也感謝各金融機構及超商的協助共同守護民眾財產安全。