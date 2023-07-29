　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

▲▼戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透）

▲戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於27日晚間舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，該國最高領導人金正恩左右兩側分別站著俄羅斯國防部長蕭依古、中國代表團團長李鴻忠。昨（28）日，金正恩正式接見李鴻忠，並為中國代表團舉辦接見宴會，金正恩言談中提及韓戰時中共的抗美援朝政策；而中國國家主席習近平，也向金正恩傳達親筆信。

根據北韓官媒《朝中社》今（29）日報導，金正恩28日在首都平壤接見率領中國黨政代表團訪問的中共中央政治局委員李鴻忠，他向李鴻忠表示，「回想起6.25朝鮮戰爭（韓戰）時中國派兵援助，我國人民將會永遠銘記在心、讚揚當時中國人民志願軍的戰鬥功勳和歷史貢獻。」

▲▼戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透）

▲▼戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透）

金正恩向李鴻忠表示，「中國以具有中國特色的社會主義，全面達成國家現代化，在這條新的旅程上取得令世界刮目相看的成果，日漸提升中華人民共和國在國際上的地位，我為此感到非常高興。」

報導指出，北韓和中國在此次接見和招待宴會上，決定加強社會主義建設、同時拉緊雙方在戰略和戰術上的合作關係，主動迎擊國際情勢上多變的挑戰，將雙方的同志合作血盟關係提高至展新的階段，並重申朝中兩國（北韓和中國）黨、政之間的立場。

金正恩邀請中國代表團出席宴會，北韓也派出朝鮮勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）、勞動黨組織書記趙甬元（金正恩心腹）、最高人民會議常任委員長崔龍海、黨中央委員會書記李日煥和吳秀容、外務相崔善姬等人出席，期間金與正和李鴻忠輪流進行演說。

▲▼戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透）

▲▼戰勝節閱兵結束後，金正恩隔天接見中國代表團，李鴻忠帶來習近平的親筆信。（圖／路透）

報導強調，在金正恩接見中國代表團、出席宴會時，氣氛始終一片和樂融融，雙方皆強調對彼此的血盟之情。

報導也提到，李鴻忠此行代為向金正恩傳達中國國家主席習近平的親筆信。根據中國《人民日報》，習近平希望能夠深化發展中國和北韓的關係，「70年前中國人民志願軍同朝鮮人民軍隊贏得抗美援朝的偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼，無論國際風雲如何變化，鞏固、發展中朝關係，始終是中國黨政堅定不移的方針」。

ET快訊
快訊／水母漂沒起來　中和男泳池溺斃
快訊／墾丁幼鹿死亡！
快訊／楊勇緯闖世大運金牌戰！　確定奪牌
快訊／漂流木藏「人形物體」！　東石港驚見腫脹浮屍
31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！　新北警說話了
米可白「腰肉炸出真實身材」！　經紀人看不下去
新北男「詭異趴水溝」身亡！　民眾急報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雲霄飛車卡在22公尺半空！　乘客「垂直吊掛」45分鐘嚇傻

孩子在電影院「用手機看YouTube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

普里格津發聲「力挺尼日政變」！　願派瓦格納傭兵助維持秩序

烏軍發動罕見襲擊！防空系統改成打擊飛彈　直轟俄市中心14傷

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

就是要選總統！川普遭檢方「追加起訴」：就算遭判刑也不終止競選

冰川冒出一隻鞋！驗DNA竟是1986年失蹤登山客　已埋雪堆37年

澳洲軍方直升機墜海！機上4人下落不明　聯合軍演緊急喊停

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

雲霄飛車卡在22公尺半空！　乘客「垂直吊掛」45分鐘嚇傻

孩子在電影院「用手機看YouTube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

普里格津發聲「力挺尼日政變」！　願派瓦格納傭兵助維持秩序

烏軍發動罕見襲擊！防空系統改成打擊飛彈　直轟俄市中心14傷

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

就是要選總統！川普遭檢方「追加起訴」：就算遭判刑也不終止競選

冰川冒出一隻鞋！驗DNA竟是1986年失蹤登山客　已埋雪堆37年

澳洲軍方直升機墜海！機上4人下落不明　聯合軍演緊急喊停

7月強權《無職轉生》改編遊戲首波宣傳片公開！收錄動畫兩季間故事

新北泳客溺斃！「水母漂沒換氣」教練拉上岸一看...口中有血

走出低潮！麟洋配力退世界第1男雙　王齊麟：以印尼打法制勝

梅花鹿遭綁架傷勢曝光！成鹿丟水灘「斷腿重傷」　幼鹿1死1救回

雲霄飛車卡在22公尺半空！　乘客「垂直吊掛」45分鐘嚇傻

快訊／楊勇緯黃金得分制勝出　勇闖世大運金牌戰

熊熊看婦產科內診「痛到哀爸叫母」！走出來驚見尷尬一幕：是怎樣

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

每天幫帶小孩12小時「大姑只給1萬1」　老公1句話她傻眼：要不得

快訊／漂流木堆藏「人形物體」！　嘉義東石港驚見腫脹浮屍

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

國際熱門新聞

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

看YT學野外求生　美一家3口陳屍帳篷

快訊／白宮宣布「軍備援台」　總額約108億台幣

孫女殺「女裝大叔」　祖父曝殺人動機

為拍瀑布慘跌！他腳一滑「瞬間被沖走」

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

俄羅斯指控烏軍：飛彈恐攻平民區

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

通膨降溫　美股收紅176點

護士妹在社群網站拍片　被哥哥亂棍打死

拜登首度認了「次子私生女」：要給她最好的

更多熱門

相關新聞

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

今年第6號颱風「卡努」已於28日凌晨3時正式生成，目前以時速20公里的速度持續朝日本沖繩方向前進，日本氣象廳預估，卡努威力會持續增強，有機會在31日轉為「強颱風」，儘管颱風路徑仍屬於不確定性的範圍，但預測會在2日最接近台灣。

強化中朝友誼！　習金「隔空」同框照曝光

強化中朝友誼！　習金「隔空」同框照曝光

日本人平均壽命「連續2年」縮短！

日本人平均壽命「連續2年」縮短！

力阻福島核廢水排放　中國說服太平洋島國反日

力阻福島核廢水排放　中國說服太平洋島國反日

日現役「最舊核電機組」！高濱核電廠1號機重啟

日現役「最舊核電機組」！高濱核電廠1號機重啟

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩李鴻忠戰勝節

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面