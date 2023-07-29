　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣絜安被撤學位千字文哭訴　薛雲峰列7點反擊斥謊話連篇、職場霸凌

▲▼立法院施政報告總質詢-立委蔣絜安。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣絜安遭爆論文抄襲，引發不少爭議。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

賴清德愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安被爆碩士論文抄襲，28日請辭獲准，但其聲明點名薛雲峰在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心。對此，薛在臉書上直斥蔣絜安謊話連篇，並針對蔣的聲明列舉7大重點反駁，稱過去請他「協助」完成碩士論文，結果竟變成「脅迫」，還強勢逼迫離職、職場霸凌，並點名中央大學也應撤銷其博士學位。

薛雲峰表示，「針對蔣絜安在臉書上攻訐本人且謊話連篇，本人重點反駁及回應如下」：

一、關於她說她在中央大學就學期間遇到本人，還「藉著課堂後的學術討論知曉我的論文方向」。事實是，我事前根本不知道她去唸什麼中央碩士專班，且已廿多年沒見過她，何來和她「課後討論」？她既說我是「台大老師身份」，何來失業已久之說？

二、事實是：2014年縣市長選完，蔣絜安的前家官鍾肇政，向市府高層要來客家局長的位置給她。如願後，她立即打電話約我在她苗栗娘家見面，她父親、叔父和前夫等人都在場，她說要請我去客家局任職但強調要「協助」她完成碩士論文，我心想「協助」而已，頂多幫她校對或看看邏輯、注釋之類，沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」，她並要求我在三個月內完成。離譜的是，一完成，她竟到處放話說我酗酒、遲到早退、亂搞男女關係等等；強勢逼迫我離職。

三、以上本人被職場霸凌一事，不但當時我週遭的同事能幫我作證，過程中，我也主動向市府高層報告；去職前，我把所有資料拷貝一份供市府高層辦公室存查，但那是中央大學的部份，這次台大部份與本人無關。

四、由於當時客家局從副局長、祕書、科長到司機工友，一大票人都被她凌虐，因此上述的情況，他們都可以作證我所言不虛。有次，我向某位想要調職到其它單位的科長抱怨，請教如何應付蔣絜安的脅迫，他教我說：1、隨便抄襲他人的文章連標點符號錯漏字都不要改，但不引注來源；2、把注釋張冠李戴，因為她自己和那些要替她護航的師長都不會檢查。這次，她的台大論文出問題，想必就是另一名被她脅迫者暗中所做的自我保護措施。

五、她到中央和台大上課用的是公務車，她並要求加班的司機擅改里程數及目的地；她用公費辦鍾老的喪事，斷非蔡英文總統的指示，加上她其它帳目不清的諸多事，目前已由桃園市調處調查中。本人之所以知道，是因為當年的那些相關公務員被傳喚前，都慌張的跑來問我該怎麼辦?我說：實話實說。

六、她對屬下極盡苛刻、職場霸凌之能事，從桃園客家局到民進黨客家事務部，一堆屬下對她敢怒不敢言，台大一事讓她羞恥下台之際，她還要污人清白、拖人下水。本人強調，個人至少十來年並無女朋友更遑論與人同居。

七、她的臉書發文不但滿紙謊言還限制留言，最後明明是台大要撤銷她的學位，她竟說是「我放棄我的碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」。民進黨最好的作法是在還沒看到她的請辭書之前，主動把她開除；以免落人口實；中央大學也應主動調查並撤銷她的博士班就讀資格。

ET快訊
不妙！　大谷翔平滿壘突然被換代打
快訊／乘客控「空姐害燙傷」　樂桃回應了！
快訊／驚悚畫面曝光！　35歲男躲追緝翻車身亡
快訊／墾丁「2幼鹿被偷」找到了！
快訊／南港區公園前「30歲男陳屍車內」　現場拉封鎖線
「卡努」引西南氣流！雨灌6天　曾文水庫有望解渴
空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　航空公司1句回應他傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

蔣絜安被涉論文抄襲請辭獲准　賴清德：民進黨對學倫高標準不會變

im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

池塘裡的「新創蝌蚪」需要水　林楚茵、邱志偉提產業創新條例修正　

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

豐原高中女學生遭教官性騷卻疑遭吃案　監委田秋堇申請自動調查

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

蔣絜安被涉論文抄襲請辭獲准　賴清德：民進黨對學倫高標準不會變

im.B黃姓主管交保後任直銷講師　王鴻薇籲法務部：交代清楚

美宣布供台108億軍事援助　綠委：希望別有人說是台灣挑釁、討打

池塘裡的「新創蝌蚪」需要水　林楚茵、邱志偉提產業創新條例修正　

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

豐原高中女學生遭教官性騷卻疑遭吃案　監委田秋堇申請自動調查

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

新冠女患者「呼吸困難嘴唇發黑」　台中警3分鐘送她到醫院

他滑蝦皮「原味直笛1支500元」　全場吐：臭到靠北！竟一堆人賣

不妙！大谷翔平滿壘突然被換代打　教頭賽後說明傷情

郭台銘稱訪美促和平　林濁水直言：跟習近平講才有用

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

他想從中和搬到桃園A7「會很蠢嗎？」　專家搖頭：邏輯很怪

康康被認成NONO急發聲！　求饒「孩子才4歲」：不能沒有爸爸

韓國5個小眾品牌女星都愛穿！張員瑛同款、Winter超辣連身衣必入手

漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

台商紮根甘肅縣城種菌菇　年產400萬袋

呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

拜登首用「總統撥款權」軍備援台108億　我國防部感謝

蔣絜安被撤學位千字文哭訴　薛雲峰列7點反擊斥謊話連篇

論文抄襲遭撤學位！蔣絜安1200字訴始末

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

金溥聰嗆「看不起」　羅智強無奈嘆：擔不起！好像成國民黨罪人

林金結被藍營「嚴厲口頭警告」　他笑「莫名可愛」：小雞可安心跳船

快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

更多熱門

相關新聞

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

蔣絜安論文槍手逆襲　7點反控她脅迫代寫

民進黨客家事務部主任蔣絜安日前遭踢爆，其台大國發所碩士論文涉抄襲，部分內容甚至跟新聞報導內文一模一樣，台大迅速將其學位撤銷。蔣絜安昨（28日）晚發文道歉，並稱是槍手薛雲峰強迫下才接受抄襲。薛雲峰則列7點反控蔣絜安「謊話連篇」。

論文抄襲遭撤學位！蔣絜安1200字訴始末

論文抄襲遭撤學位！蔣絜安1200字訴始末

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

關鍵字：

蔣絜安薛雲峰論文抄襲

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

喊「請中共照顧基隆人」呂美玲宣布退出國民黨

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面