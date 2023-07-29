蔣絜安被撤學位千字文哭訴　薛雲峰列7點反擊斥謊話連篇

▲蔣絜安遭爆論文抄襲，引發不少爭議。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

賴清德愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安被爆碩士論文抄襲，28日請辭獲准，但其聲明點名薛雲峰在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心。對此，薛在臉書上直斥蔣絜安謊話連篇，並針對蔣的聲明列舉7大重點反駁，稱過去請他「協助」完成碩士論文，結果竟變成「脅迫」，還強勢逼迫離職、職場霸凌，並點名中央大學也應撤銷其博士學位。

薛雲峰表示，「針對蔣絜安在臉書上攻訐本人且謊話連篇，本人重點反駁及回應如下」：

一、關於她說她在中央大學就學期間遇到本人，還「藉著課堂後的學術討論知曉我的論文方向」。事實是，我事前根本不知道她去唸什麼中央碩士專班，且已廿多年沒見過她，何來和她「課後討論」？她既說我是「台大老師身份」，何來失業已久之說？

二、事實是：2014年縣市長選完，蔣絜安的前家官鍾肇政，向市府高層要來客家局長的位置給她。如願後，她立即打電話約我在她苗栗娘家見面，她父親、叔父和前夫等人都在場，她說要請我去客家局任職但強調要「協助」她完成碩士論文，我心想「協助」而已，頂多幫她校對或看看邏輯、注釋之類，沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」，她並要求我在三個月內完成。離譜的是，一完成，她竟到處放話說我酗酒、遲到早退、亂搞男女關係等等；強勢逼迫我離職。

三、以上本人被職場霸凌一事，不但當時我週遭的同事能幫我作證，過程中，我也主動向市府高層報告；去職前，我把所有資料拷貝一份供市府高層辦公室存查，但那是中央大學的部份，這次台大部份與本人無關。

四、由於當時客家局從副局長、祕書、科長到司機工友，一大票人都被她凌虐，因此上述的情況，他們都可以作證我所言不虛。有次，我向某位想要調職到其它單位的科長抱怨，請教如何應付蔣絜安的脅迫，他教我說：1、隨便抄襲他人的文章連標點符號錯漏字都不要改，但不引注來源；2、把注釋張冠李戴，因為她自己和那些要替她護航的師長都不會檢查。這次，她的台大論文出問題，想必就是另一名被她脅迫者暗中所做的自我保護措施。

五、她到中央和台大上課用的是公務車，她並要求加班的司機擅改里程數及目的地；她用公費辦鍾老的喪事，斷非蔡英文總統的指示，加上她其它帳目不清的諸多事，目前已由桃園市調處調查中。本人之所以知道，是因為當年的那些相關公務員被傳喚前，都慌張的跑來問我該怎麼辦?我說：實話實說。

六、她對屬下極盡苛刻、職場霸凌之能事，從桃園客家局到民進黨客家事務部，一堆屬下對她敢怒不敢言，台大一事讓她羞恥下台之際，她還要污人清白、拖人下水。本人強調，個人至少十來年並無女朋友更遑論與人同居。

七、她的臉書發文不但滿紙謊言還限制留言，最後明明是台大要撤銷她的學位，她竟說是「我放棄我的碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」。民進黨最好的作法是在還沒看到她的請辭書之前，主動把她開除；以免落人口實；中央大學也應主動調查並撤銷她的博士班就讀資格。