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蔣絜安論文槍手逆襲！　7點反控她「脅迫代寫職場霸凌」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蔣絜安 靚台妹）

▲蔣絜安是民進黨主席賴清德愛將，經常一起出席公開場合。（圖／翻攝自Facebook／蔣絜安 靚台妹）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨客家事務部主任蔣絜安日前遭踢爆，其台大國發所碩士論文涉抄襲，部分內容甚至跟新聞報導內文一模一樣，台大迅速將其學位撤銷。蔣絜安昨（28日）晚發文道歉、請辭，並稱是槍手薛雲峰強迫下才接受抄襲。薛雲峰則列7點反控蔣絜安「謊話連篇」。

蔣絜安指出，當時薛雲峰以台大老師的身分接近她，主動提出願意協助整理資料、文字草擬，最後演變成恐嚇威脅，強迫她接受他的「好意」，指控薛雲峰「在學術與客家的包裝下卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心」。

薛雲峰昨晚則發文表示「蔣絜安謊話連篇」，並列出7點反駁：

一、關於她說她在中央大學就學期間遇到本人，還「藉著課堂後的學術討論知曉我的論文方向」。事實是，我事前根本不知道她去唸什麼中央碩士專班，且已廿多年沒見過她，何來和她「課後討論」？她既說我是「台大老師身份」，何來失業已久之說？

二、事實是：2014年縣市長選完，蔣絜安的前家官鍾肇政，向市府高層要來客家局長的位置給她。如願後，她立即打電話約我在她苗栗娘家見面，她父親、叔父和前夫等人都在場，她說要請我去客家局任職但強調要「協助」她完成碩士論文，我心想「協助」而已，頂多幫她校對或看看邏輯、注釋之類，沒想到任職之後，「協助」變「被脅迫」，她並要求我在三個月內完成。離譜的是，一完成，她竟到處放話說我酗酒、遲到早退、亂搞男女關係等等；強勢逼迫我離職。

三、以上本人被職場霸凌一事，不但當時我週遭的同事能幫我作證，過程中，我也主動向市府高層報告；去職前，我把所有資料拷貝一份供市府高層辦公室存查，但那是中央大學的部份，這次台大部份與本人無關。

四、由於當時客家局從副局長、祕書、科長到司機工友，一大票人都被她凌虐，因此上述的情況，他們都可以作證我所言不虛。有次，我向某位想要調職到其它單位的科長抱怨，請教如何應付蔣絜安的脅迫，他教我說：1、隨便抄襲他人的文章連標點符號錯漏字都不要改，但不引注來源；2、把注釋張冠李戴，因為她自己和那些要替她護航的師長都不會檢查。這次，她的台大論文出問題，想必就是另一名被她脅迫者暗中所做的自我保護措施。

五、她到中央和台大上課用的是公務車，她並要求加班的司機擅改里程數及目的地；她用公費辦鍾老的喪事，斷非蔡英文總統的指示，加上她其它帳目不清的諸多事，目前已由桃園市調處調查中。本人之所以知道，是因為當年的那些相關公務員被傳喚前，都慌張的跑來問我該怎麼辦?我說：實話實說。

六、她對屬下極盡苛刻、職場霸凌之能事，從桃園客家局到民進黨客家事務部，一堆屬下對她敢怒不敢言，台大一事讓她羞恥下台之際，她還要污人清白、拖人下水。本人強調，個人至少十來年並無女朋友更遑論與人同居。

七、她的臉書發文不但滿紙謊言還限制留言，最後明明是台大要撤銷她的學位，她竟說是「我放棄我的碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」。民進黨最好的作法是在還沒看到她的請辭書之前，主動把她開除；以免落人口實；中央大學也應主動調查並撤銷她的博士班就讀資格。

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