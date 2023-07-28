　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，其中「安平港濱歷史公園特色遊戲場｣拿下最佳環境文化類金質獎，而運河環河街水岸環境亮點串聯、安南區托育資源中心新建工程、安平跨港大橋新建工程等3項，榮獲最佳規劃設計類金質獎，表現亮眼。

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共26件工程獲獎，工務局贏得11項獎座，其中安平港濱歷史特色遊戲場，辦理地方參與共玩世代系列工作坊的成果，描繪大小朋友心中對遊戲場的藍圖，帶領孩童親手創造心中最好玩的遊戲場，並結合特色公園，營造與水岸綠地串聯，發展整體港濱綠色廊帶系統，同時整合「安平歷史風貌園區」計畫整體規劃願景，建構「國際古都．港濱綠廊」，獲評審團的青睞，拿下最佳環境文化類金質獎。

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，柳營區南81重溪橋改建工程、玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工程等2項，榮獲最佳規劃設計類優質獎；台南科學園區特定區內10-30m計畫道路開闢工程、善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程、東山區南102線田尾橋拓寬工程、大區道南318線0K+000~2K+350道路改善工程、龍崎嶇市道182線擋土相關設施修復工程等五項工程，獲得最佳施工品質類優質獎。

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於安南區托育資源中心新建工程，以明亮的顏色與弧形的造型，建立兒童的世界，搭配綠建築銀級的規劃設計，並藉由基地位於街廓角落並鄰近社區住宅與公園優勢，以「好望角」的形式連接托育資源中心與社區間的藩籬，由綠化及開放空間串連起社區與公園，除提供兒童良好的戶外遊憩環境，也提升居民的生活品質。

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
杜蘇芮吹斷大樹！樹幹「貫穿民宅」驚悚畫面曝
快訊／蔣絜安論文抄襲　請辭獲准
星宇飛機疑似曼谷重落地　公司回應了
卡努颱風接力！氣象局曝「靠台關鍵」
股民注意！「這15檔」並列注意股
ATM按鍵沒有「9」！　全場一看發抖：根本不敢用
AV導演驚爆YT圈黑幕「腿開就30萬」　網美被包養：做黑的很

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

台南治水工程提前竣工　順利通過杜蘇芮颱風考驗

國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

杜蘇芮挾豪雨侵襲　各土地開發區滯洪池發揮蓄水調節功能

杜蘇芮颱風造成台南千餘件災損　重要路口障礙已優先搶通完畢

杜蘇芮過後...台東富岡漁港塞滿漂流木　農業處急調機具清除

桃園地檢署宿舍開工　中央與地方合作！張善政：估2025年底完工

台南尚有3區5070戶停電　台電人員冒大雨搶修

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

台南治水工程提前竣工　順利通過杜蘇芮颱風考驗

國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

杜蘇芮挾豪雨侵襲　各土地開發區滯洪池發揮蓄水調節功能

杜蘇芮颱風造成台南千餘件災損　重要路口障礙已優先搶通完畢

杜蘇芮過後...台東富岡漁港塞滿漂流木　農業處急調機具清除

桃園地檢署宿舍開工　中央與地方合作！張善政：估2025年底完工

台南尚有3區5070戶停電　台電人員冒大雨搶修

法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡　天然氣管遭波及撞斷

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

快訊／強風狂吹！高雄多處路樹倒

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

小琉球3913戶停電！電線桿爆火光燃燒

新北里長許文章成立寵物愛心認養小棧

嘉義縣長者護足甲450位獨老受惠

心繫颱風台南災情　

八條通竟前往警所諮詢罰單南警手到擒來

蒜頭糖廠五分車新車廂亮相

路樹及廣告物倒塌南警漏夜排除

颱風暴潮導致沿海區域部分積水

有感施政調查出爐　竹市獲三面銀獎

杜蘇芮肆虐國定古蹟五妃廟建物受損

破屋重建一天就快好　嬤抱陌生人哭

4熟齡女洗手賣咖啡　「夢想50+coffee」試營運

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮颱風造成台南千餘件災損

杜蘇芮颱風造成台南千餘件災損

中颱杜蘇芮風力強悍！28日凌晨開始，計造成台南市路樹、廣告招牌，逾千件災損，市長黃偉哲要求工務局，水利局及轄管區公所等所屬單位，盡速在最短時間處理妥善，以維民眾生命安全、還給台南市民優良市容。

台南尚有3區5070戶停電

台南尚有3區5070戶停電

台南女騎士被墜落電線絆倒送醫

台南女騎士被墜落電線絆倒送醫

行道樹倒塌近千　台南工務局緊急清除

行道樹倒塌近千　台南工務局緊急清除

蘇芮颱風掃台南　44675戶停電

蘇芮颱風掃台南　44675戶停電

關鍵字：

國家卓越建設台南工務局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面