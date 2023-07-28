國家卓越建設獎　台南市工務局奪11項大獎表現亮眼

▲2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局贏得11項國家卓越建設獎項，包括 4座金質獎、7座優質獎，其中「安平港濱歷史公園特色遊戲場｣拿下最佳環境文化類金質獎，而運河環河街水岸環境亮點串聯、安南區托育資源中心新建工程、安平跨港大橋新建工程等3項，榮獲最佳規劃設計類金質獎，表現亮眼。

2023國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共26件工程獲獎，工務局贏得11項獎座，其中安平港濱歷史特色遊戲場，辦理地方參與共玩世代系列工作坊的成果，描繪大小朋友心中對遊戲場的藍圖，帶領孩童親手創造心中最好玩的遊戲場，並結合特色公園，營造與水岸綠地串聯，發展整體港濱綠色廊帶系統，同時整合「安平歷史風貌園區」計畫整體規劃願景，建構「國際古都．港濱綠廊」，獲評審團的青睞，拿下最佳環境文化類金質獎。

另外，柳營區南81重溪橋改建工程、玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工程等2項，榮獲最佳規劃設計類優質獎；台南科學園區特定區內10-30m計畫道路開闢工程、善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程、東山區南102線田尾橋拓寬工程、大區道南318線0K+000~2K+350道路改善工程、龍崎嶇市道182線擋土相關設施修復工程等五項工程，獲得最佳施工品質類優質獎。

至於安南區托育資源中心新建工程，以明亮的顏色與弧形的造型，建立兒童的世界，搭配綠建築銀級的規劃設計，並藉由基地位於街廓角落並鄰近社區住宅與公園優勢，以「好望角」的形式連接托育資源中心與社區間的藩籬，由綠化及開放空間串連起社區與公園，除提供兒童良好的戶外遊憩環境，也提升居民的生活品質。