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台南女騎士被掉落電線絆倒...全身多處擦剉傷　安平港漁船撞遊艇

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風侵襲，台南28日凌晨起各處頻傳樹倒、廣告招牌、鷹架被吹倒及停電災情，安平漁港碼頭海水倒灌，上午6時15分許，佳里區麻興路二段發生女子騎機車不慎被墜落電線絆倒，女子身體有多處擦挫傷，佳里分局警方據報到場查處，並通報護車將傷者送醫，現場障礙物已排除恢復通行，肇事責任尚待釐清中。

▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，安平漁港碼頭停泊數十艘躲避杜蘇芮颱風的遊艇及遠洋漁船，28日凌晨起風力逐漸增加，碼頭海象隨著風浪變大而發生海水倒灌，1艘遠洋漁船因強風巨浪扯斷纜繩，船體左右晃動，擦撞到鄰近1艘漁船與2艘遊艇，漁港所緊急派員固定該遠洋漁船。

▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲遠洋漁船因強風巨浪扯斷纜繩，船體左右晃動擦撞到鄰近1艘漁船與2艘遊艇，漁港所緊急派員固定該遠洋漁船。

經統計，至28日上午9時為止，全市通報行道樹倒伏的案件近890件，廣告招牌吹落超過40件，需要處理的案件約930餘件。因許多倒伏路樹壓到電線杆，或被強風吹斷電線，造成全市停電44675戶，台電人員搶修到上午11時，尚有3722戶仍停電中，主要停電區域為安南、仁德、永康、學甲、七股、北門、柳營等行政區，台電台南區處與新營區處仍持續修復。

▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區麻興路二段263號前西向東車道，發生一名女子騎乘機車不慎被墜落電線絆倒受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電人員全力搶修電路。

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