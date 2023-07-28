　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院核定陳吉仲接農業部長　中興大學校長薛富盛掌環境部

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人林子倫28日表示，農業部部長將由行政院農業委員會主委陳吉仲接任，環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任，行政院環保署長張子敬則將轉任行政院政務委員。

林子倫表示，農委會將改制為農業部，於8月1日正式掛牌，首任農業部部長由農委會主委陳吉仲接任，行政院將繼續倚重其農業專才，為農民服務。

林子倫表示，環保署將於8月22日改制為環境部，環保署署長張子敬已向行政院表達其推動環境部成立的階段性任務已完成，無意接任環境部部長。首任環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任。薛校長為美國康乃爾大學 (Cornell University) 材料科學與工程學系博士，曾任國立中興大學工學院院長、國立中興大學研發長、國科會工程處材料工程學門召集人等職務。

林子倫表示，近年來全球因氣候變遷，導致極端天氣發生的機率與強度日漸增加，台灣在環境永續與能源發展政策上亦須盡速與國際接軌。薛校長不但學養俱佳，也是國際知名學者，其校長任內積極推動環境永續發展、循環經濟研究及自然碳匯研究，陳建仁院長期許薛校長能發揮所長，推動台灣淨零排放轉型及完善碳管理機制。

林子倫表示，薛富盛將於8月22日接任環境部部長，張子敬將轉任政務委員，行政院將繼續借重其環工專業及行政歷練，為環境治理及永續發展而努力。

▼薛富盛接環境部長。（圖／行政院提供）

▲▼薛富盛接環境部長。（圖／行政院提供）

ET快訊
快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨
快訊／杜蘇芮強襲高雄首起死亡　男陳屍橋下沙洲
杜蘇芮登陸福建　多圖呈現威力有多猛
「和眼鏡蛇接吻」被咬鼻！致命毒液竄全身　印尼弄蛇人慘死
趙孟姿突問「再送你一個小孩好了」　許孟哲秒回…答案超真實
金門牛群對決杜蘇芮！強碰狂風暴雨　累到虛脫躺地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！朝野協商決議外役監納貪污、經濟犯罪　拚31日三讀

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

行政院核定陳吉仲接農業部長　中興大學校長薛富盛掌環境部

柯文哲談藍白合像權位分配　聞郭台銘仍驚嚇：不曉得冷靜沒

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！朝野協商決議外役監納貪污、經濟犯罪　拚31日三讀

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

行政院核定陳吉仲接農業部長　中興大學校長薛富盛掌環境部

柯文哲談藍白合像權位分配　聞郭台銘仍驚嚇：不曉得冷靜沒

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩　獅子有甜蜜約會

快訊／高雄前鎮漁港火警！民宅頂樓狂竄濃煙　消防急衝現場滅火

日防衛白皮書關注台海　陸外交部：兩岸「軍事平衡」是偽命題

「台灣TOYOTA Yaris Cross」發表日流出！9月底發表與MG ZS較勁

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！朝野協商決議外役監納貪污、經濟犯罪　拚31日三讀

新北國王簽下新秀蘇培凱　將跟洪志善從師徒變隊友！

快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

快訊／杜蘇芮強襲高雄傳首起死亡　男詭異陳屍新威大橋下沙洲　

南山人壽60周年　董事長尹崇堯：還在努力上市櫃

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

政治熱門新聞

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　藍黨急切割

快訊／同框郭台銘黨紀處分出爐！　林金結遭嚴厲口頭警告

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

開唱前一天火力全開　柯文哲怒嗆民進黨一堆性騷、婚外情

金鐘得主訪問到一半「摔本走人」

國軍「未偵獲共機、共艦擾台」　國防部：嚴密監控應處

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

快訊／蔡英文失聲取消行程？　總統府：身體不適

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

日學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑停止腳步

柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面