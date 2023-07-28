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希臘彈藥庫也遭引爆！野火蔓延F-16火速搬家　20公里也能聽到爆炸聲

▲▼希臘中部馬格尼西亞州首府佛洛斯傳出大火，火勢甚至延燒至空軍基地，導致彈藥庫爆炸。（圖／路透）

▲希臘中部馬格尼西亞州首府佛洛斯傳出大火，火勢甚至延燒至空軍基地，導致彈藥庫爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

受到氣候變遷影響，全球今年7月前3周的氣溫創下新紀錄，其中南歐正在和極端高溫與山林野火奮戰，連續3次的地中海熱浪襲擊希臘部分地區，不僅引發觀光度假區羅德島周末大規模疏散遊客，還連帶引發中部一座空軍基地的彈藥庫爆炸起火燃燒，就連遠在20公里外的城鎮都能聽得到爆炸聲響。

根據《美聯社》，連續3次的地中海熱浪襲擊下導致5人死亡，其中包含2名消防飛行員，而位於希臘中部馬格尼西亞州首府佛洛斯（Volos）也傳出大火，火勢甚至蔓延到該國主要空軍基地以北約6公里的一座彈藥庫，希臘F-16戰鬥機的炸彈、彈藥都存放在此，火勢的蔓延導致軍火庫發生爆炸，巨大爆炸聲響震碎周邊地區房屋的窗戶。

軍方趕緊將F-16移轉至另一個軍事設施。

不過希臘消防部門表示，附近城鎮或村莊目前尚未接獲到嚴重傷亡的報告，作為預防措施，當局安排彈藥庫附近12座村莊的居民即刻疏散。消防部門發言人阿托皮奧斯（Ioannis Artopios）坦承，佛洛斯地區的大火是周四（27日）必須處理的124場野火中，最為危險的一場大火，就連希臘最忙的高速公路也受火勢影響，部分路段封閉數小時。

空軍彈藥庫爆炸時傳出巨大聲響，就連20公里遠的佛洛斯市中心也能聽到巨大的爆炸聲。

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