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社會 社會焦點 保障人權

情人節新貨！男套房搞毒...首見「摩艾大麻巧克力」　1顆要5千　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化刑大破獲販賣毒品案，28歲吳男在小套房內種植大麻，警方查扣大批已乾燥製成的大麻花及菸油，更首見七夕情人節客製化的「復活島摩艾石像手工大麻巧克力」。據悉，大麻巧克力小小一片要價500元，摩艾大麻巧克力則喊價到5千元。警方偵訊後將吳男依毒品危害防制條例移送，吳並遭羈押禁見。

▲彰化刑大破獲大麻案。（圖／記者唐詠絮攝 警方提供）

▲復活島摩艾石像手工大麻巧克力。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化刑大初步調查，刑二大隊日前網路巡邏時，發現吳男涉嫌販賣第二級毒品大麻，案經蒐證後報請新北檢察官程彥凱指揮偵辦。

▲彰化刑大破獲大麻案。（圖／記者唐詠絮攝 警方提供）

▲復活島摩艾石像手工大麻巧克力模具。（圖／記者唐詠絮攝）

刑大蒐證發現，吳男在承租小套房從事大麻種植不法行為，在套房內設置全套生產器具，生長帳篷、生長燈及肥料一應俱全，此次搜索雖然只查獲一棵植株，但現場查扣袋裝及罐裝大麻成品，以及客製化「復活島摩艾石像手工大麻巧克力」，還有模具等等。

▲彰化刑大破獲大麻案。（圖／記者唐詠絮攝 警方提供）

▲大宗乾燥大麻花。（圖／記者唐詠絮攝）

據熟悉市場行情人士私下表示，大麻巧克一般都是片狀，這「復活島摩艾石像手工大麻巧克力」，有可能是為了即將到來的七夕情人節客製化預製，因為大麻製成繁瑣，價格也跟著水漲船高，光是一顆已從定價2千元喊價到5千元，獲利不少。

刑大呼籲，暑假期間警方啟動「青春專案」，全力投入打詐、掃黑、肅槍及緝毒等治安工作，以維護青少年暑期安全，也提醒學子注意自身安全，切勿涉及不當場所，避免沾染毒品、遭吸收加入幫派或成為詐騙車手。

▲彰化刑大破獲大麻案。（圖／記者唐詠絮攝 警方提供）

▲彰化刑大逮捕販售大麻青年。（圖／警方提供）

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