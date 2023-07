印度七旬翁狂娶39妻！每晚「後宮翻牌」輪流陪上床　生下94子女

▲印度76歲老翁畢生娶了39名妻子,育有94名子女,傳聞他每天晚上「翻牌」決定由哪位老婆「侍寢」。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度男子齊奧納(Ziona Chana)是一個基督教分離教派的領袖,他秉持一夫多妻制的思想,從15歲開始陸續娶回39名妻子,傳聞他每晚宛如「皇上翻牌」輪流和不同老婆上床,多年來育有94名子女與33名孫子、孫女,超過160人的大家庭同住在一棟擁有100個房間的4層樓公寓。不過據報導他已於2021年離世。

據每日星報、德國之聲等外媒報導,齊奧納是一名擁有2500名成員的基督教分離教派的領袖,同時他也被認為創造了世界上最大的血緣家族,因為自從1959年15歲的齊奧納與第一任老婆結婚後,就開始不斷娶妻,最高紀錄是在同一年內娶回10名女子。據外界所知,齊奧納最後一次婚姻是在2004年,當時60歲的他娶了一名25歲嫩妻。

儘管在印度一夫多妻制多為非法,但齊奧納居住的米佐拉姆邦(Mizoram)允許一些部落例外,而他畢生一共娶了39名妻子。當地人傳言,齊奧納的妻子們會共用一間宿舍,位置靠近他的私人臥室,因為他喜歡有7到8個人同時陪伴在他身邊。據稱,他每天晚上輪流與不同的妻子們睡覺,但他本人不愛說話,所以沒有親自證實過「閨房樂趣」的細節,僅在2011年曾向路透社透露,「我覺得自己很幸運。」

齊奧納與妻子們生下94名子女,孫輩則有33人,但米佐拉姆邦行政官員2021年在推特上發文證實齊奧納死亡,享壽76歲。當地媒體稱,齊奧納死於糖尿病與高血壓的併發症,而這個167人大家庭所住的4層樓粉紅色建築,裡頭大約有100個房間,甚至因此成為旅遊景點。但記者說,「事實是,我們永遠不會知道那棟房子裡面發生了什麼。」

Ziona Chana, a man who had 38 wives, 89 children and 36 grandchildren has passed away at the age of 78. We express our deepest condolence on his demise. pic.twitter.com/h6O8ZqUDrI