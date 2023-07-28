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印度七旬翁狂娶39妻！每晚「後宮翻牌」輪流陪上床　生下94子女

▲▼印度76歲男子齊奧納（Ziona Chana）娶了39名妻子，育有94名子女，傳聞他每晚宛如「皇上翻牌」輪流和不同老婆上床。（圖／翻攝自推特）

▲印度76歲老翁畢生娶了39名妻子，育有94名子女，傳聞他每天晚上「翻牌」決定由哪位老婆「侍寢」。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度男子齊奧納（Ziona Chana）是一個基督教分離教派的領袖，他秉持一夫多妻制的思想，從15歲開始陸續娶回39名妻子，傳聞他每晚宛如「皇上翻牌」輪流和不同老婆上床，多年來育有94名子女與33名孫子、孫女，超過160人的大家庭同住在一棟擁有100個房間的4層樓公寓。不過據報導他已於2021年離世。

每日星報德國之聲等外媒報導，齊奧納是一名擁有2500名成員的基督教分離教派的領袖，同時他也被認為創造了世界上最大的血緣家族，因為自從1959年15歲的齊奧納與第一任老婆結婚後，就開始不斷娶妻，最高紀錄是在同一年內娶回10名女子。據外界所知，齊奧納最後一次婚姻是在2004年，當時60歲的他娶了一名25歲嫩妻。

儘管在印度一夫多妻制多為非法，但齊奧納居住的米佐拉姆邦（Mizoram）允許一些部落例外，而他畢生一共娶了39名妻子。當地人傳言，齊奧納的妻子們會共用一間宿舍，位置靠近他的私人臥室，因為他喜歡有7到8個人同時陪伴在他身邊。據稱，他每天晚上輪流與不同的妻子們睡覺，但他本人不愛說話，所以沒有親自證實過「閨房樂趣」的細節，僅在2011年曾向路透社透露，「我覺得自己很幸運。」

齊奧納與妻子們生下94名子女，孫輩則有33人，但米佐拉姆邦行政官員2021年在推特上發文證實齊奧納死亡，享壽76歲。當地媒體稱，齊奧納死於糖尿病與高血壓的併發症，而這個167人大家庭所住的4層樓粉紅色建築，裡頭大約有100個房間，甚至因此成為旅遊景點。但記者說，「事實是，我們永遠不會知道那棟房子裡面發生了什麼。」

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