高雄清晨緊急宣布停班課！徹夜決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解

▲由於杜蘇芮颱風路徑不斷改變，陳其邁徹夜監控颱風動態。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風撲台，高雄市政府今（28）日清晨5點50分緊急宣布停班停課，市府發言人周璟瑜透露背後決策過程指出，由於杜蘇芮颱風的路徑不斷改變，導致強風影響高雄市的時間，比氣象局預估時間還要長得多。加上多數高雄人以機車做代步工具，市長陳其邁凌晨聯繫台南市長黃偉哲討論，考量兩都通勤人員安全，敲定兩縣市同步於今晨5點50分宣布停班停課。

周璟瑜表示，昨天深夜起，各行政區陸續通報路樹倒塌、停電等災情，陳其邁市長也於今日凌晨一點與凌晨五點，分別召開主持災害應變會議。過程中，陳市長與主管團隊、氣象專家，徹夜監控颱風動態，仔細分析各風力觀測站每小時更新的風力觀測值，做為判斷災情變化，以及影響民眾時間長短的依據。

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▲陳其邁徹夜召開2場災害應變會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

周璟瑜說，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，如果風力預測達平均風力七級以上，或陣風達到十級，才符合停班停課標準。根據昨晚氣象局資料，風力將隨著時間接近今天天亮而減弱，但實際上，颱風路徑在昨午夜過後持續向東偏移，導致強風侵襲響的時間不斷拉長。迄今天凌晨四點及五點，高雄市仍有數處觀測站測得平均七級以上風力、瞬間陣風十級。

▲陳其邁評估有停班課決策的必要，聯繫台南市長確認共同的決定。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於擔憂民眾早上出門的安全，市府災害應變中心，除了與38個行政區的區長視訊連線。在無法解除強風對於市民安全的風險下，陳其邁評估有做出停班停課決策的必要，於是聯繫同一生活圈的台南市長黃偉哲，確認採取共同的決定。

周璟瑜表示，雖然各單位冒著風雨搶救倒塌路樹，台電也持續恢復電力供應，但考量民眾上班安全，尤其今天也是高雄市許多國中小學的返校日，停班停課不但體恤民眾，也有利於災後復原工作的進行。陳市長希望市民諒解市府團隊和他經過通盤考量之後所做出的決定。