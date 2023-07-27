融合休閒、生態、人文藝術內涵　埔里哲學步道修繕竣工啟用

▲埔里哲學步道竣工啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮地母廟旁的埔里哲學步道，因夜間光源不足且有多處路段設施缺損，經縣府提案向中央爭取到800萬元修繕經費，沿線施設安全護欄、夜間照明設備、休憩涼亭等設施，打造出兼具功能性及文學氣質的友善步道，近日重新啟用。

竣工啟用記者會於25日舉辦，包括縣議員吳國昌、林芳伃、蘇昱誠、陳宜君、黃世芳、埔里鎮長廖志城，及參與設計的在地文學家陽荷老師、書法家蔡友老師、縣府文化局長林榮森，以及多位在地參與文學創作的藝術家都到場共襄盛舉；縣長許淑華率領眾人為步道入口的「遇見哲學之路、水流、落葉、陽光、原鄉」大型鐵製入口意象揭幕，並騎乘自行車體驗全長1.5公里的埔里哲學步道，實地探索感受這個結合自然美景和文學藝術步道的全新風貌。

縣府觀光處指出，哲學步道於工程規劃設計階段，特別邀請南投縣玉山文學獎新詩類第一名的在地文學家陽荷老師踏勘調研，創作「遇見哲學之路、水流、落葉、陽光、原鄉」及「等待的、任你雕塑」等詩詞重新詮釋步道特色，並由在地書法家蔡友、周欣慧、劉奕瑛、許民盛、謝坤山及林榮森為這7首詩詞書寫，在書法家揮毫的筆尖中勾勒出哲學文化的氛圍，搭配由本縣「芳仕‧璐昂琉璃藝術館」創作的水流及陽光的琉璃藝術精品及涼亭上「落葉」詩詞藝品，在陽光的輝映下晶瑩剔透，從步道起點「順著水流、踩著落葉、遇見陽光、回到原鄉」，帶領遊客走入充滿藝術氣息的廊道，為埔里打造全新深具文化底蘊步道新亮點，提供遊客及居民舒適且安全的友善環境。

縣府觀光處表示，埔里哲學步道沿著灌溉水圳，沿途林蔭茂密、環境清幽，是地方居民休閒遊憩運動的重要場域，這次工程規劃特別著重兼具自然生態環境保育及實用性，並於步道設施特別融入文化及藝術美學意涵；許淑華表示，在既有基礎上將哲學步道重新整理修繕後，不僅可提供附近居民早晚健走及地母廟香客的休閒場域，亦可作為自行車道旅遊路線，豐富南投縣的旅遊資源，期望能吸引更多遊客前來。