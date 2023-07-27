女大生醉到斷片！醒來驚見床頭「空的保險套包裝」崩潰

▲女大生酒醒後發現有空的保險套包裝，才驚覺不妙。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名大學正妹與好友到高雄某知名夜店飲酒作樂，席間有一名吳姓男子與她們搭訕，雙方認識不到幾小時，吳男見到這名正妹喝醉，自告奮勇要護送對方回家。結果吳男沒有照實把正妹送到家，還是開車直奔摩鐵，性侵對方得逞後落跑。這名因為喝醉遭撿屍的正妹，酒醒後在床頭櫃發現，有一個「空的保險套包裝」，這才驚覺自己遭性侵。事後女方報警提告，吳男拿出40萬與這名正妹和解，並獲女方原諒，依犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑5年。全案還可上訴。

判決書指出，吳男在民國111年7月9日凌晨3時許，在高雄某知名夜店結識、搭訕這名就讀大學的正妹，兩人一起喝酒到凌晨5點，吳男見女方已醉到意識不清，便自告奮用向正妹的友人提到，他可護送對方回家。

但吳男並未真的把女子載返家，而是驅車載著對方直奔汽車旅館對其性侵。這名正妹直到酒退後緩緩醒來，在房間床頭櫃發現，有一個已開封過保險套包裝，但內無保險套，這時才驚覺自己遭到性侵。但她對遭性侵前與當下完全沒有記憶，甚至不知道是誰把她載到摩鐵，連忙傳訊給友人求救，並報警提告。

後來警方根據摩鐵的監視器畫面找到吳男，吳男坦承撿屍，並趕緊賠40萬元給該名正妹。高雄地院審理時，法官認為吳男未能克制一己性欲，見女方酒後泥醉，侵害女方性自主決定權，但念在他坦承犯行，並積極與對方和解，賠償所受損害，已獲取對方原諒，堪認被告犯後態度尚可，因此依乘機性交罪判徒刑2年、緩刑5年，須提供60小時義務勞務，及接受法治教育課程3次。全案還可上訴。

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