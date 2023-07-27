高雄停班停課！科技男要放颱風假　主管不准：公司要你幹嘛

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

杜蘇芮颱風襲台，今（27）日有7縣市停止上班上課。高雄一名網友看到消息後，就在群組告知「明天停班，我先請假」，結果主管卻不同意，還嗆「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？」「公司要你幹嘛」，讓他當場傻眼，於是將對話PO上網抱怨。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，昨晚看到高雄市宣布27日停班停課，於是在公司群組說要請假，還沒等到回應，就看到有主管通知「明天上班的同仁們，自行騎車開車走路請注意安全，可以多利用計程車共乘，記得跟司機要收據，可以申請公司的補助」。

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▲原PO告知要請假。（圖／翻攝自Dcard）



接著下方有另名主管駁回原PO的要求，說「你今天不是已經請了，請不夠嗎？」他不甘示弱回應，「颱風假不是我決定的吧，還是要跟政府對著幹？」但對方堅決不同意，表示「我們公司電子廠從以前到現在就沒有所謂的颱風假，政府就算宣布停班停課，我們還是要出勤，就是坐計程車拿收據，公司會付錢」。

▲主管嗆「公司要你幹嘛？」（圖／翻攝自Dcard）



主管也生氣說道，「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？所以意思是政府只要宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了？」原PO回應，「不然要政府幹嘛…」，隨後主管暴怒嗆，「那公司要你幹嘛，隨便你，你爽就好」。

原PO看到後相當無言，解釋原本的假是在颱風來之前就決定好了，現在只是剛好碰到颱風假，所以想要請假，結果就被主管洗臉。

不少人看到後紛紛表示，「辛苦了…雖然跟颱風假無關，但那個語氣跟我老闆完全一模一樣，怎麼把員工當狗，不符合規定還可以口氣這麼差」、「直接蒐集證據打1999找勞工局申訴」、「颱風假不是本來就是要停班停課嗎」、「這已經可以舉報了，如果颱風天出事誰負責？」「超猛，看了很佩服你」。

也有網友好奇是哪間公司，原PO透露是一間科技大廠，有人就回應「真的很多電子廠都沒在放颱風假的，說什麼會影響製程、拖到進度怎樣怎樣的，真的血汗」、「很多科技大廠產線不能停，照樣上班，就算你游泳也要到」、「產線人員常有的事…之前待別家公司也是跟這間公司一樣，而且原本報加班，颱風天當天想反悔，也不讓人取消喔」。

事實上，雖然颱風假僅規範各級政府機關及公、私立學校，私人企業不在限制範圍內，但員工可以基於安全因素不到班，雇主也不得扣全勤、要求請假、威脅解雇等；員工未到班，雇主可不給薪，但不可苛扣薪資或記曠職，也不得要求員工請事假。