60歲男星徒手攀高崖　驚爆：竟天天吃一藥！

▲他到底幾歲，到現在還可以「飛簷走壁」，鮮猛程度驚人！

【企劃特輯】

大家印象中的瓊瑤男神翁家明，可說是愈老愈鮮猛！這位男神熱衷於攀山崖、溯險溪等極限運動，上山下海筋骨腰膝有力、動作大膽飛快，後方攝影團隊完全跟不上他的車尾燈！猛男一枚的他，其實已年過六十，令人訝異到底是怎麼保養，才能過得那麼精彩！

知名中醫提點：千年「龜鹿二仙膠」意外養身

翁家明透露，自己並不深諳保養之道，常隨身攜帶服用的就是中醫師好友們都推薦的科達「龜鹿二仙膠丸」。中醫師鄒瑋倫表示，龜鹿二仙膠是從根本調理的氣血雙補良方，能大補精髓、強筋壯骨、治視物不清，這可能是讓翁家明筋骨更加有力，爬山涉水上上下下都難不倒他的最大原因！

▲翁家明溯溪中，竟隨手拿出千年補品，龜鹿二仙膠丸。

由科達製藥研發特殊的「龜鹿二仙膠丸」，產品組成嚴選龜板膠、鹿角膠以現代科技方式熬煮而成，加上人參、枸杞，有助益氣養神、補腎健骨，做為日常強身健體之劑。因含豐富骨膠，因此被中醫當成強精壯骨、預防腰膝痠軟筋骨聖品。

▲四味藥材提煉成的「龜鹿二仙膠丸」，針對強壯筋骨、補腎助陽，從根本調理。

隨身攜帶千年補品！龜鹿二仙膠製成「丸」 極致精華

翁家明笑著說，龜鹿二仙膠每日吃，自己就是個強壯不倒「翁」。被問到須費時費工熬煮的中藥聖品，如何隨身攜帶？翁家明分享：「我有朋友用保溫瓶裝著出門，又重又怕溢出來，真的很麻煩。教你們一招，由科達製藥特別研發「龜鹿二仙膠丸」，不用煮也不用泡開水，我可以背包裡帶一份很輕便，上山下海到處玩，按時吃不間斷，讓我體力更持久，筋骨也比較不會痠軟，值得稱讚是它加入蜂蜜調味，味道清香好入口！讚！」

▲「龜鹿二仙膠丸」以技術提煉成丸劑，隨手就能輕易服用。

藥品級「龜鹿二仙膠丸」獲國家品質獎 安心有保障

科達藥廠把龜板膠、鹿角膠、枸杞及人參，共四味藥材，除了須通過藥材層層品質檢驗把關外，也採用科學技術提煉成龜鹿膠原爆滿、口感軟Q的丸劑，保留完整古方精髓，輕便好吞服，榮獲國家品質獎。

中醫師鄒瑋倫建議，容易腰膝痠軟的銀髮族、生長發育中的青少年、需要滋陰養血及補腎助陽的族群，都很推薦食用龜鹿二仙膠丸，來從根本調理，達到氣、血、陰、陽之調節。像翁家明一樣愈活愈鮮猛，筋骨有力、真正成為能量滿點不倒翁！

▲有中藥許可證的「龜鹿二仙膠丸」才具有療效。

▲科達「龜鹿二仙膠丸」，榮獲國家品質獎，安心有保障。

科達藥廠出品，龜鹿二仙膠丸→https://keau.vip/off_websitegl_etd

衛署成製字第010663號

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桃市中藥廣字第1120400001號